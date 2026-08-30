Різні і на слух, і на вигляд: як відрізнити реактивний "Шахед" від звичайного (інфографіка)

Реактивні БПЛА рухаються в Україну прямо з заводу

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У липні Росія атакувала нашу країну близько 1500 реактивних "Шахедів", а за серпень кількість таких дронів, що летіли в Україну, уже перевищила 2500.

"Телеграф" розповідає, як їх відрізнити від звичайних та чим вони небезпечні.

Реактивні дрони відрізняються звуком

Як пояснив в етері Еспресо авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце, реактивний "Шахед" можна самостійно визначити за звуком, якій відрізняється від "Герані-2"з двигуном внутрішнього згоряння.

"Якщо говорити саме про реактивні засоби, то вони, з одного боку, менш шумні, з іншого — звук все ж таки більше схожий на звук крилатої ракети", — сказав експерт.

Він зауважив, шо характерним звуком може бути своєрідний свист, причиною якого є висока швидкість роботи реактивного двигуна.

Здалека звичайний та реактивний "Шахед" дуже схожі

Візуально реактивний "Шахед" складно відрізнити від звичайного, оскільки їхні планери мають схожі форму та розміри.

Головна відмінність полягає у двигуні: звичайний Shahed-136 оснащений поршневим мотором зі штовхаючим гвинтом, а реактивна "Герань-3" — турбореактивним двигуном.

У російської "Герані-3" цей двигун розміщений відкрито, тоді як в іранського Shahed-238 він захований усередині корпусу. На реактивну модифікацію також указують повітрозабірник і відсутність гвинта у хвостовій частині.

За даними Defense Express, характерною деталлю Shahed-238 є повітрозабірник у вигляді трикутного заглиблення. Крім того, під реактивний двигун довелося дещо змінити форму хвостової частини апарата.

Як розрізнити "Шахеди". Інфографіка: "Телеграф"

В чому найбільша небезпека реактивного БПЛА

Долінце зауважив, що головною особливістю таких дронів є значно вища швидкість у порівнянні з моделями на ДВЗ. В той час як звичайний "Шахед" рухається приблизно зі швидкістю 180–200 км/год, реактивні дрони здатні розганятися до 400–650 км/год.

"Швидкість таких реактивних засобів у три-чотири рази вища, ніж у звичайного безпілотника типу "Шахед"", — додав експерт.

Саме через таку різницю швидкостей реактивні БПЛА важче перехоплювати. Якщо успіхи у боротьбі зі звичайними "Шахедами" може становити 95–98%, то для реактивних вони оцінюються приблизно у 80%.

Реактивних дронів все більше

Як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, кількість реактивних "Шахедів", якими Росія атакує Україну, за місяць зросла щонайменше на 67% – із приблизно 1500 до понад 2500.

Бескрестнов також заявив, що реактивні "Шахеди" летять в Україну "практично прямо з заводу".

Нагадаємо, Росія активно застосовує нові крилаті ракетодрони "Бандероль" для ударів по Україні, постійно вдосконалюючи їхню конструкцію навіть після запуску в серійне виробництво.