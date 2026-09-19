Вже б’ють реактивні "Шахеди": Зеленський показав нову розробку України (відео)

Ця зброя має зупинити рої російських ударних БПЛА

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У суботу, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський оголосив про успішне застосування українського дрона-перехоплювача. Новий БПЛА призначений для боротьби проти реактивних "Шахедів", які тероризують нашу країну.

Відповідний пост глава держави опублікував у Telegram. Зеленський подякував конструкторам та виробникам за щоденну роботу, а також поділився відео з роботою нового БПЛА-перехоплювача.

"Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "шахедам". Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту. Дякую всім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної нам зброї.

Слава Україні!", — написав Зеленський.

Україна розширила географію ударів по РФ

Нагадаємо, наприкінці серпня, на початку вересня 2026 року українці могли помітити серйозне масштабування російських повітряних атак. Зокрема, під прицілом ворога регулярно перебуває Київ. "Робочою конячкою" нової тактики ворога стали реактивні "шахеди".