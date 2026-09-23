Пробивають мости й трубопроводи: Росія готує потужні дрони для атаки

Добре захищені споруди опинились у зоні ризику

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Росія готує до бойового застосування ударні безпілотники "Герань" із новою бойовою частиною. Таким чином, вони стануть більш пристосованими для ударів по більш захищеним цілям, зокрема об’єктам інфраструктури.

Інформація про це була опублікована в моніторинговому Telegram-каналі єРадар. Повідомляється, що дрони будуть оснащені кумулятивно-різальним спеціальним навантаженням (КРСН ). Тобто, це спеціальна бойова частина, яка розрахована на пробивання та руйнування міцних конструкцій.

З 20 вересня на майданчиках запуску БПЛА на аеродромі "Курськ" та в районі Навлі Брянської області організовано роботи зі збору, підготовки та запуску "Герань-4", у тому числі і у варіанті з КРСН.

Довідка: "Герань" є ударним безпілотником літакового типу з поршневим двигуном і великою дальністю польоту. Він оснащується бойовою частиною та застосовується для завдання ударів по наземних цілях, у тому числі об’єктах інфраструктури. Навігація здійснюється за допомогою інерційної системи та супутникових сигналів.

"Герань-4". Інфографіка: ГУР

Таким чином, ці безпілотники можуть вражати міцні конструкції, зокрема мости, укріплені об’єкти енергетики та трубопроводи.

Крім того, ворог також розглядає можливість оснащення "Герань-2" кумулятивним зарядом КЗ-4, який може застосовуватись проти броньованих та залізобетонних споруд, твердих покриттів та ліній електропередач.

Росія готує нові "Герані" Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нова бойова частина ВРХН складається з основного заряду, вага якого становить близько 40 кг, а також чотирьох додаткових модулів по 5 кг кожен.

"Поява таких боєприпасів може створювати додаткову загрозу для захищених та критично важливих об’єктів інфраструктури, зокрема, енергетичної та транспортної", — йдеться у повідомленні.

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