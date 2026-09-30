Росіяни мріють заморозити Київ. Скільки ТЕЦ у столиці та в якому вони стані

Місто готується до морозів

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Цієї зими росіяни знову спробують "заморозити" українців. Влада Києва готується до важкої зими.

"Телеграф" розповідає, скільки ТЕЦ в Києві. Росія атакувала ТЕЦ минулої зими, на них провели ремонтні роботи. Також столиця розвиває резервну систему теплопостачання.

ТЕЦ (теплоелектроцентраль) — це спеціальна електростанція, яка одночасно виробляє електричну енергію та тепло (гарячу воду для батарей і кранів). У Києві є три основні великі ТЕЦ: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ (ТЕЦ-4). Крім того, на Рибальському півострові розташована найстаріша теплоелектроцентраль столиці, яка наразі функціонує як Станція теплопостачання №2 (СТ-2), в народі її називають ТЕЦ-2, яка забезпечує теплом та гарячою водою частину споживачів Подільського та Оболонського районів.

ТЕЦ-5: Розташована на правому березі (поблизу Видубичів). Це потужна станція, що забезпечує теплом та електроенергією значну частину столиці.

Після суттєвих пошкоджень унаслідок російських атак на початку року, на ТЕЦ-5 проводилися екстрені та планові ремонти. Станом на кінець вересня загальна готовність теплової інфраструктури Києва оцінюється міською владою приблизно на 90%.

ТЕЦ-6: Розташована на лівому березі (за Троєщиною). Найпотужніша ТЕЦ у Києві, яка є критично важливим вузлом життєзабезпечення лівого та частини правого берега Києва.

Київська ТЕЦ-6. Фото: Вікіпедія

Внаслідок масованих російських атак станція зазнавала суттєвих руйнувань (оцінювалися до 80%). Київська ТЕЦ-6 функціонує в штатному режимі, там провели ремонтні та відновлювальні роботи.

Дарницька ТЕЦ (ТЕЦ-4): Розташована на лівому березі на вулиці Гната Хоткевича. Забезпечує опаленням частину Дарницького та Дніпровського районів.

На початку лютого 2026 року станція зазнала критичних руйнувань від російських ракетних ударів та призупинила свою роботу. Без теплопостачання залишилася значна частина житлових будинків, шкіл та лікарень на лівому березі столиці.

Наслідки удару РФ по Дарницькій ТЕЦ у лютому 2026 року. Фото: Денис Шмигаль

До початку нового опалювального сезону планують завершити ремонтні роботи на Дарницькій ТЕЦ, розповів в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Відомо, що відремонтоване основне обладнання, Швейцарія надала додаткове донорське обладнання.

Крім того, тривають роботи зі створення альтернативної системи для зони обслуговування Дарницької ТЕЦ. Проте малоймовірно, що їх встигнуть завершити до початку опалювального сезону

"По Дарницькій ТЕЦ у нас п'ять альтернативних об'єктів. Вони активно будуються, є перспективи завершення робіт за деякими з них до кінця року. Оцінюю готовність цих проєктів наразі на рівні 50–60%", — зазначив Пантелеєв.

У столиці створюють резервну систему теплопостачання

Київ також готує сценарії на випадок аварійної зупинки окремих теплоелектроцентралей. Зокрема, йдеться про можливі проблеми з Дарницькою ТЕЦ-4 та частиною потужностей у зоні ТЕЦ-5.

На цей випадок у столиці розвивають локальну генерацію. Встановлюють когенераційні установки, які здатні одночасно виробляти електроенергію та тепло.

Які шанси, що взимку Київ буде з теплом

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у бліцінтерв'ю "Телеграфу" дав оцінку ризикам, що найближчою зимою столиця залишиться без опалення через російські удари. За його словами, якщо ППО не матиме змоги захистити ТЕЦ, "все залежатиме від інтенсивності та точності атак". На його думку, розподілена генерація не зможе повністю забезпечити Київ теплом.

"Можна, звісно, підвищити стійкість роботи енергетичної системи шляхом розвитку розподіленої генерації. Але потрібно розуміти: у тому ж Києві вона не здатна повністю замістити ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що столична влада і ДТЕК насправді кажуть про зимові загрози. Як Київ готується до важкої зими.