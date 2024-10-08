Найсильніший цього року: у Кривому Розі стався землетрус

З початку року тут сталося вже декілька землетрусів

У вівторок, 8 жовтня, в Україні було зафіксовано черговий землетрус. Цього разу поштовхи відчули у Кривому Розі.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. Зазначається, що землетрус магнітудою 3,3 бала стався об 19:36.

Його епіцентр був біля села Глеюватка у Криворізькому районі. Він знаходився на глибині 8 кілометрів.

У соцмережах місцеві мешканці повідомляють, що відчули підземні поштовхи у різних районах міста. Водночас деякі містяни пишуть, що нічого не помітили.

Землетруси у Кривому Розі

Варто зазначити, що у тут землетрус стається не вперше. У 2024 році їх вже неодноразово фіксували в районі міста. Так, 22 березня стався землетрус магнітудою 3 бали, 16 травня – магнітудою 2,7 бала, 11 червня — 2,7 бала, а також 5 липня — 2,8 бала.

Найсильніший землетрус

А от найсильніший землетрус тут стався 24 червня 2013 року. Приблизно в 100 км на південний схід від міста було зафіксовано поштовхи в земній корі магнітудою до 4,6 бала. Цей землетрус був нетиповим для асейсмічної зони Українського кристалічного щита. Про жертв та руйнування тоді не повідомлялося.

Що таке землетрус

Землетрус — це короткочасні, раптові струси земної кори, викликані переміщенням мас гірських порід у надрах Землі. Вони виникають через підземні поштовхи, що супроводжуються коливаннями земної поверхні.

Протягом кількох секунд товщі гірських порід зміщуються на кілька сантиметрів і навіть метрів у горизонтальному чи вертикальному положенні. Це породжує раптовий підземний поштовх.

Шкала Ріхтера

Шкала Ріхтера ґрунтується на оцінці енергії сейсмічних хвиль, що виникають при землетрусах. Магнітуди, які визначаються за різними типами хвиль, відрізняються за величиною:

2 — найслабші, але вже відчуваються поштовхи, які не призводять до руйнувань;

4,5 – слабкі поштовхи, які призводять до невеликих руйнувань – наприклад, виникають тріщини у будинках.

6 — поштовхи, що призводять до помірних руйнувань.

8,5 — найсильніші та руйнівні землетруси.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у вересні Україну сколихнув землетрус, а поштовхи відчувалися навіть у Києві. Епіцентр поштовхів зафіксований був на сході Румунії, проте їх відчували також у Молдові, Болгарії та Україні.