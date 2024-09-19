Потужні землетруси, затоплення Одеси та вулкани у Карпатах – сейсмолог оцінив ризики для України

Сейсмологічна активність вже майже звична для південно-західних областей

Зона Вранча в Румунії знову нагадала про себе — днями там стався землетрус, який відчули навіть в Одеській області. Вже тривалий час експерти попереджають про важливість готовності України до подібних природних явищ.

"Телеграф" запитав сейсмолога Олександра Кендзеру про те, в яких містах слід бути обережними і чи варто хвилюватися за свої домівки?

— Чи дійсно в Україні можливий землетрус потужністю до семи балів? Як це може вплинути на великі міста України й безпосередньо які регіони вважаються найбільш уразливими?

— Так, це правда. Землетруси такої потужності можливі на території України, особливо в південно-західних областях, які межують із Румунією. Зокрема це Одещина та Закарпаття. Це видно на карті сейсмічного ризику, яка показує максимальну інтенсивність, яку може досягти землетрус на нашій території. Землетрус, що стався в зоні Вранча, був на глибині понад 130 кілометрів, тому його вплив поширився на значні відстані, включаючи Україну.

Карта загального сейсмічного районування

— Сім балів – це небезпечно? Що це означає на практиці?

— Небезпека залежить від того, наскільки добре підготовлені будівлі до сейсмічної активності. Будинки та споруди, збудовані з урахуванням сейсмостійкості, можуть витримати землетруси до семи-восьми балів. Якщо ж будинки не відповідають вимогам або перебувають у поганому стані, ризик їх руйнування значно зростає. На карті видно, що південно-західна частина України та акваторія Чорного моря біля Криму найбільш уразливі, там можуть бути землетруси інтенсивністю до семи-восьми балів.

— Чи варто українцям хвилюватися за свої домівки?

— Якщо ваш будинок був зведений з урахуванням сучасних норм, особливо в регіонах з підвищеним сейсмічним ризиком, то турбуватися не варто. Будинки, які відповідають стандартам сейсмостійкості*, здатні витримати поштовхи значної сили. Важливо, щоб їх стан регулярно перевіряли, і у випадку передаварійного стану – вживали заходів.

*Наприклад, історично Київ будувався з розрахунком на 5-бальні землетруси. Пізніше ці норми переглянули через будівництво будинків вищих за 25 поверхів. Тож 6-бальний землетрус вважається прийнятним ризиком для сучасної столиці.

— Якщо людина прокинулася вночі від землетрусу — що робити?

— Насамперед, згадати, чи ваш будинок у хорошому стані. Якщо так, то зазвичай нічого робити не потрібно. Захист громадян – це відповідальність тих, хто проєктував і будував будинки, мости, заводи, трубопроводи та інші об'єкти інфраструктури. Якщо ж будинок у поганому стані, слід оперативно шукати безпечне місце.

Інформацію про рік побудови, реконструкції, а також висновки інженерів щодо стану споруди можна знайти у технічній документації — звернутися до ОСББ, ЖЕК або приватних спеціалістів.

— В Одесі містяни побоюються, що місто може піти під воду. Що ви думаєте про це? Чи дійсно є така загроза?

— Якщо розглядати історичні карти, можна побачити, що багато сучасних прибережних районів колись знаходилися на глибині. Але занепокоєння щодо того, що Одеса може піти під воду через землетруси чи підвищення рівня моря, наразі є перебільшеним. Якщо навіть розтануть льодовики, підвищення рівня води в морях буде поступовим, і на той час інженерні рішення допоможуть запобігти великим катастрофам.

Як приклад, можна навести Венецію, якій уже багато років пророкують занурення під воду, але цього не стається. Є багато інженерних розробок, які дозволяють міста підіймати на вищий рівень.

— А чи може землетрус викликати хоча б маленьке цунамі в Чорному морі? Це реальна загроза для України?

— Так. І щобільше, такі цунамі висотою до трьох метрів спостерігалися на території Херсонської, Миколаївської, Одеської областей. Однак такої висоти цунамі не може зашкодити жителям цих районів.

Значно більше занепокоєння викликають землетруси, особливо в зоні Вранча, про які ми вже говорили. У минулому столітті було кілька землетрусів, які впливали на Україну. На південному сході до 7 балів, а на кордоні між Україною і Росією досягало від 5 до 3 балів.

— Вчені спостерігають за сейсмічною активністю в Україні. Можливо, є якісь тенденції? Чого чекати в майбутньому?

— Поки що всі наші спостереження говорять про одне. Кількість землетрусів на території України не збільшилась. Збільшилась кількість зареєстрованих землетрусів. Тобто тих, які одержані за допомогою сучасних сейсмометрів і сейсмічних станцій.

Це не означає, що кількість енергії, яка виділяється під час землетрусів, зростає — вона залишається стабільною. Просто зараз ми можемо фіксувати навіть незначні коливання, які раніше були недоступні для реєстрації.

Якщо будемо бачити, що кількість енергії суттєво зросла, то в такому випадку можна починати думати над тим, від чого це залежить і чи буде це небезпечно. Поки що небезпеки серйозної нема. Кількість енергії, яка виділяється в землетрусах на території України і в Карпатському регіоні, залишається більш-менш стабільною.

Але те саме відбувається на всій планеті. Час від часу це дуже сильні землетруси. Тут нічого дивного немає. І не варто боятися кінця світу.

— Щодо Карпат: можуть там активізуватися сплячі вулкани?

— Обов'язково. У Карпатському регіоні відомі грязьові вулкани, які час від часу вивергають гарячу грязь, але їхня активність постійно моніториться. Виверження цих вулканів не представляє серйозної загрози, оскільки це більше природні процеси, які ми вже добре розуміємо та контролюємо.

Взагалі наша планета живе в умовах різних геофізичних порід, які змінюються, зростають, зменшуються, міняють положення на поверхні землі. Але при цьому ці події є під неусипним спостереженням вчених, які володіють відповідною апаратурою.