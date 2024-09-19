В Україні може статися потужний землетрус: яку область торкнеться

Підземні поштовхи можуть виявлятися в областях України, близьких до зони Вранча

В Україні може статися сильний землетрус, який торкнеться Одеської області. Проте передбачити точний час цієї події практично неможливо.

Таку думку висловив кандидат геологічних наук Сергій Кадурін, пише Українська служба інформації. За його словами, великі землетруси у сейсмічній зоні будуть.

"Зона Вранча від нас нікуди не подінеться. Сейсмічна активність у цій зоні виявлятиметься ще кілька мільйонів років. Зрозуміло, що спрогнозувати прояв катастрофічного чи сильного землетрусу неможливо. Ми знаємо, що, швидше за все, великі землетруси в сейсмічній зоні будуть. Коли вони будуть — Завтра або через тисячу років, ми сказати не можемо. Може будуть завтра, може, через тиждень, може, через рік, а може, й через десять тисяч років", – зазначив експерт.

Довідка: Зона Вранча – сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія. Під її безпосередній вплив потрапить південний захід України: Тернопільська, Львівська, Хмельницька та Одеська області. Найбільша активність відбуватиметься у цій зоні.

Зазначається, що підземні поштовхи можуть виявлятися в областях України, близьких до зони Вранча – зокрема це південний захід Одеської області, де можливі землетруси з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера.

Директор Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України Олександр Кендзера каже, що маючи по сусідству зону Вранча, до землетрусів потрібно бути готовими. Про це пише ТСН.

"Допомогти в цьому може карта загального сейсмічного районування територій України. На ній чітко показано, що найбільша інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може досягати 7 балів. Аналогічні поштовхи можуть виявлятися на ґрунтах третьої категорії на південному заході Одеської області", — пояснив Кендзера.

Також сейсмолог зазначив, що щоб уникнути негативних наслідків, у небезпечних регіонах треба будувати саме сейсмостійкі будинки. При цьому при проєктуванні та будівництві обов’язково орієнтуватися на документацію із сейсмічного районування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 вересня в Україні стався землетрус. Тоді підземні поштовхи відчувалися у західних та центральних областях, включаючи Київську. Епіцентр поштовхів зафіксовано на сході Румунії. Заяви про землетрус надходили з Одеської та Київської, Вінницької та Житомирської областей.