Самое сильное в этом году: в Кривом Роге произошло землетрясение

С начала года здесь произошло уже несколько землетрясений

Во вторник, 8 октября, в Украине было зафиксировано очередное землетрясение. На этот раз толчки почувствовали в Кривом Роге.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Криворожском районе в 19:36.

Его эпицентр был возле села Глеюватка в Криворожском районе. Он находился на глубине 8 км.

В соцсетях местные жители сообщают, что почувствовали подземные толчки в разных районах города. В то же время некоторые горожане пишут, что ничего не заметили.

Землетрясения в Кривом Роге

Стоит отметить, что здесь землетрясение происходит не впервые. В 2024 году они уже неоднократно фиксировались в районе города. Так, 22 марта произошло землетрясение магнитудой 3 балла, 16 мая – магнитудой 2,7 балла, 11 июня – 2,7 балла, а также 5 июля — 2,8 балла.

Самое сильное землетрясение

А вот самое сильное землетрясение здесь произошло 24 июня 2013 года. Приблизительно в 100 км юго-восточнее города были зафиксированы толчки в земной коре магнитудой до 4,6 балла. Это землетрясение было нетипичным для асейсмической зоны Украинского кристаллического щита. О жертвах и разрушениях тогда не сообщалось.

Что такое землетрясение

Землетрясение — это кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные перемещением масс горных пород в недрах Земли. Они возникают из-за подземных толчков, сопровождающихся колебаниями земной поверхности.

В течение нескольких секунд толщи горных пород смещаются на несколько сантиметров и даже метров в горизонтальном или вертикальном положении. Это рождает внезапный подземный толчок.

Шкала Рихтера

Шкала Рихтера основывается на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Магнитуды, определяемые по разным типам волн, отличаются по величине:

2 — самые слабые, но уже ощущаемые толчки, не приводящие к разрушениям;

4,5 – слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям – например, возникают трещины в домах.

6 – толчки, приводящие к умеренным разрушениям.

8,5 – сильнейшие и разрушительные землетрясения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сентябре Украину всколыхнуло землетрясение, а толчки ощущались даже в Киеве. Эпицентр толчков был зафиксирован на востоке Румынии, однако их ощущали также в Молдове, Болгарии и Украине.