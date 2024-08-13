Будинки та будівлі здригнулися: у низці країн одночасно стався землетрус (карта та відео)

Епіцентр поштовхів був зафіксований поблизу міста Хама о 23:56 за місцевим часом.

У ніч проти 13 серпня в Сирії стався потужний землетрус. Поштовхи також відчули мешканці північних районів Ізраїлю та Лівану.

Епіцентр поштовхів був зафіксований поблизу міста Хама о 23:56 за місцевим часом. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Магнітуда поштовхів становила від 5,0 до 5,5 за шкалою Ріхтера. Як зазначає World Times, сильні поштовхи відчувалися також і по всій Сирії, Лівану, Йорданії та Палестині. Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) заявив про магнітуду 4,8 бала.

Водночас слабкі поштовхи відчувалися в Алеппо за 121 км. від епіцентру.

У Туреччині поштовхи фіксувалися в Хатаї, Газіантепі, Адані, Мерсіні, Адіямані та прилеглих провінціях. До речі, за даними Центру, цієї ночі були зафіксовані також землетруси в Японії (магнітуда 4,5), а також у Греції (4,4).

Додамо, що землетрус магнітудою понад 5 балів відчувається всередині будівель, на відкритих ділянках, спостерігається розгойдування предметів, які висять на стелі та стінах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що концерт однієї з відомих виконавиць спричинив землетрус. Річ у тому, що на цьому заході зібралося близько 50 тисяч глядачів, які танцювали під улюблені композиції. До речі, це далеко не вперше, коли її виступи та запальні танці шанувальників під них призводять до невеликих землетрусів. При цьому навіть вдалося встановити, під які саме пісні люди танцювали найсильніше.