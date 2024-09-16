Україну сколихнув землетрус: поштовхи відчувалися навіть у Києві

Епіцентр сейсмічної активності зафіксовано на сході Румунії

В Україні стався землетрус. Підземні поштовхи відчувалися у західних та центральних областях, включаючи Київську.

Як повідомив кореспондент "Телеграфа", у Києві поштовхи були достатньо сильними, щоби відчути їх. За інформацією одеських telegram-каналів, близько 17:40 стався землетрус магнітудою 5,5 балів.

Епіцентр поштовхів зафіксовано на сході Румунії, проте їх відчували також у Молдові, Болгарії та Україні. Зокрема, повідомлення про землетрус надходили не лише з Одеської та Київської областей, а й з Вінницької та Житомирської.

Повідомлень про руйнування та постраждалих в Україні не надходило. За даними спеціалізованих ресурсів, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 137 кілометрів.

У сусідній Молдові землетрус стався у той момент, коли президент Майя Санду виступала у прямому ефірі на місцевому телебаченні.

Як повідомлялося раніше, український геофізик Володимир Шляховий розповідав, що в Україні за останні чотирнадцять років сталося 15 землетрусів, з яких найсильніше сталося у 2015 році біля Гадяча. Він прогнозує, що найближчими роками очікується землетрус силою до 7,5 балів з епіцентром у південних чи східних Карпатах. Його наслідки неодмінно вплинуть на прилеглі країни, включаючи й Україну.