Україну сколихнув землетрус: поштовхи відчули мешканці Одеської області

На щастя, ніхто не постраждав

Вранці у п’ятницю, 4 жовтня, жителі Одеської області відчули сильні підземні поштовхи. Як виявилось у сейсмоактивній зоні Вранча стався землетрус, який і відчули у південному регіоні України.

Інформація про пошкодження чи постраждалих на Одещині не надходила. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Румунії стався землетрус магнітудою 4,31 бала. Його відчули і в Україні, зокрема на Одещині.

Землетрус був зафіксований на глибині 104 кілометри у сейсмічній зоні Вранча. Підземні поштовхи магнітудою 4,31 бала вважаються середніми.

Вранча — це сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у Румунії.

Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивній зоні сягає 8,3. Осередки землетрусів розташовані в консолідованій корі, а також у мантії на глибинах від 80 до 190 км.

Завдяки великим глибинам та магнітудам землетрусу зони Вранча проявляються на величезній території — від Греції на півдні до Фінляндії на півночі.

Що таке землетрус

Землетрус — це короткочасні, раптові струси земної кори, викликані переміщенням мас гірських порід у надрах Землі. Вони виникають через підземні поштовхи, що супроводжуються коливаннями земної поверхні.

Протягом кількох секунд товщі гірських порід зміщуються на кілька сантиметрів і навіть метрів у горизонтальному чи вертикальному положенні. Це породжує раптовий підземний поштовх.

Під час сильних землетрусів на Землі часто виникають тріщини, зсуви і цунамі. Іноді землетруси спричиняють великі руйнування. В епіцентрі сила поштовхів найсильніша, відповідно, з віддаленням від центру їхня сила зменшується.

Шкала Ріхтера

Шкала Ріхтера ґрунтується на оцінці енергії сейсмічних хвиль, що виникають при землетрусах. Магнітуди, які визначаються за різними типами хвиль, відрізняються за величиною:

2 — найслабші, але вже відчуваються поштовхи, які не призводять до руйнувань;

4,5 – слабкі поштовхи, які призводять до невеликих руйнувань – наприклад, виникають тріщини у будинках.

6 — поштовхи, що призводять до помірних руйнувань.

8,5 — найсильніші та руйнівні землетруси.

На думку вчених, на Землі не може статися землетрус сильніше, ніж із магнітудою 9.

Нагадаємо, український геофізик Володимир Шляховий розповідав, що в Україні за останні чотирнадцять років сталося 15 землетрусів, з яких найсильніше сталося у 2015 році біля Гадяча. Він прогнозує, що найближчими роками очікується землетрус силою до 7,5 балів з епіцентром у південних чи східних Карпатах. Його наслідки неодмінно вплинуть на прилеглі країни, включаючи й Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у вересні Україну сколихнув землетрус, а поштовхи відчувалися навіть у Києві. Епіцентр поштовхів зафіксований був на сході Румунії, проте їх відчували також у Молдові, Болгарії та Україні.