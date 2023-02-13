5 головних фільмів та один серіал про контакти з НЛО (відео)

Готуємось до зустрічі з таємничим космічним об’єктом 3I/ATLAS

Як нас лякають у соцмережах прихильники теорії контакту з позаземними цивілізаціями, до Землі наближається таємничий космічний об’єкт 3I/ATLAS. Імовірно, це міжгалактичний корабель, який готує висадку інопланетян. Щоб допомогти вам згаяти час в очікуванні космічних гостей, "Телеграф" зібрав найкращі фільми та головний серіал про НЛО – на будь-який вік і смак.

"Секретні матеріали"

Великий кінопам’ятник теоріям змови навколо "літаючих тарілок", культове шоу для всіх, хто впевнений, що "істина десь там". Натхнене революційним "Твін Піксом" серіал також стало справжнім культом для численних фанатів, який породив два фільми, ігри, книги та власну міфологію.

У той час, коли пізніші наслідування, наприклад, "Полтергейст: Спадщина", в якому також розслідують всілякі "дуже дивні справи", на тлі сьогоднішніх серіалів виглядає анахронізмом, "Секретні матеріали" й досі досить цікаво дивитися. Принаймні перші сезони.

Окрім вдалого дуету головних героїв – агентів ФБР Фокса Малдера та Дани Скаллі, кожне нове паранормальне диво отримує у серіалі своє раціональне пояснення. Що й дозволило творцям доїти цю космічну корову півтора десятиліття, причому під кінець вже з іншими акторами.

"Близькі контакти третього ступеня"

Класика кінофантастики й один із перших фільмів (якщо не перший), де тема прибульців стала сюжетом дорогого блокбастера. Історія контакту з позаземною цивілізацією, в який виявляються втягнутими французький учений, мати викраденої інопланетянами дитини й одержимий уфолог-ентузіаст – очевидне альтер-его самого режисера, навіть через 45 років заворожує.

Стівен Спілберг, який щойно прославився "Щелепами", вклав у цей фільм, що називається, душу. І хоча в основі сюжету лежить досить наївна історія (знаменитий режисер Франсуа Трюффо, який знявся в ролі вченого, зневажливо називав "Близькі контакти" кінокоміксом), завдяки епічному розмаху, драматичному напруженню та грандіозній операторській роботі фільм набуває параметрів справжнього шедевра.

"Кокон"

Не дивно, що 1985 року, коли цей фільм вийшов на екрани, він став великим хітом прокату і брав участь у "оскарівських" перегонах. Історія про мешканців будинку престарілих, які отримали шанс на другу молодість завдяки інопланетним технологіям, найдивовижнішим чином поєднує наукову фантастику, зворушливу мелодраму та філософський роздум про старіння та смерть.

Гуманістичний пафос "Кокона" тепер здається особливо важливим, коли фантастичне кіно остаточно позбулося рефлексій, а головним жанром у фантастиці стали супергеройські фільми. Також варто згадати добродушний гумор, який забезпечили фільму коміки Стів Гуттенберг ("Поліцейська академія") та Дон Амічі ("Помінятися місцями"), що знімався в кіно, починаючи ще з 1930-х років. До речі, 77-річний Амічі отримав за цей фільм "Оскар" як найкращий актор другого плану.

"Політ навігатора"

Історія про викраденого НЛО хлопчика, який потрапив у петлю часу, стала культовою для нинішніх сорокарічних, завдяки радянському прокату – таких спецефектів на великому екрані ще не бачили. Але зараз, коли всі ефекти малюють у CGI, старі добрі моделі й оптичні фокуси виглядають на екрані більш достовірно. А завдяки добродушному гумору та чудовій акторській роботі 12-річного Джоуї Крамера фільм і досі цікаво дивитися. (На жаль, його подальша доля була типовою для дітей-акторів – наркотики, алкоголь та тюремні строки.)

Майбутня зірка "Сексу у великому місті" Сара Джесіка Паркер

Натомість дорослим цікаво буде подивитися на юну Сару Джесіку Паркер, майбутню зірку "Сексу у великому місті". До речі, наступного року очікується римейк "Польоту навігатора", у якому головну роль зіграє дівчинка.

"Ковбої проти прибульців"

Один із найсмішніших і безсоромно зухвалих фільмів у нашому списку – постмодерністський мікс вестерну та фантастичного бойовика. Щоб отримати насолоду від "Ковбоїв проти прибульців", потрібно, за порадою героїні Олівії Уайлд, "просто перестати думати".

Найцікавіше, що за межами фантастичної лінії зі злісними прибульцями фільм є цілком класичним вестерном. Відчуття абсурду, що вносять в історію інопланетяни, робить розхожі жанрові штампи вестерну ще комічнішими. То що ж у цьому хорошого?

По-перше, хвацький ідіотизм самої історії про те, як індіанці та ковбої вступили в смертельну сутичку з інопланетянами. По-друге, чудовий кастинг: у головних ролях знімалися Деніел Крейг і Гаррісон Форд, які не потребували особливого представлення. Ідеальне кіно розслабитися після важкого дня.

"Прибуття"

Здавалося б, що можна розповісти нового про контакт із позаземною цивілізацією після величезного масиву фільмів у діапазоні від космічного хорору до дитячої казки? Один із найбільш інтригуючих режисерів десятих років, канадець Дені Вільнєв зробив, здається, неможливе – екранізував сюжет, який принципово не можна було викласти мовою кіно.

У повісті Теда Чена "Історія твого життя" відсутня традиційна оповідальна структура. Події, що їх переживає головна героїня – вчений-лінгвіст, яка встановлює контакт із представниками позаземної цивілізації, як виявилося у фіналі, ще тільки мають статися, причому у далекому майбутньому.

Вільнєву вдалося не лише знайти адекватне драматургічне рішення для парадоксів Чена, котрий змалював тип інопланетної свідомості, у якій відсутні звичні нам причинно-наслідкові зв’язки. Але ще й зняти один із найкращих фантастичних фільмів десятиліття, де видовищність і захоплюючий сюжет щасливо поєднуються з цікавими характерами та драматичним напруженням.

