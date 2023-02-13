5 главных фильмов и один сериал о контактах с НЛО (видео)

Готовимся к встрече с таинственным космическим объектом 3I/ATLAS

Как нас пугают в соцсетях сторонники теории контакта с внеземными цивилизациями, к Земле приближается таинстыенный космический объект 3I/ATLAS. Предположительно, это межгалактический корабль, который готовит высадку инопланетян. Чтобы помочь вам скоротать время в ожидании космических гостей, "Телеграф" собрал лучшие фильмы и главный сериал об НЛО – на любой возраст и вкус.

"Секретные материалы"

Великий кинопамятник теориям заговора вокруг "летающих тарелок", культовое шоу для всех, кто уверен, что "истина где-то там". Вдохновленное революционным "Твин Пиксом" сериал точно так же стало форменным культом для многочисленных фанатов, породившем два фильма, игры, книги и свою мифологию.

В то время, когда позднейшие подражания, например, "Полтергейст: Наследие", в котором также расследуются всякие "очень странные дела", на фоне сегодняшних сериалов выглядит анахронизмом, "Секретные материалы" и сейчас смотрятся с большим интересом. По крайней мере, первые сезоны.

Помимо удачного дуэта главных героев – агентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли, каждое новое паранормальное чудо получает в сериале свое рациональное объяснение. Что и позволило создателям доить эту космическую корову полтора десятилетия, причем под конец уже с другими актерами.

"Близкие контакты третьей степени"

Классика кинофантастики и один из первых фильмов (если не первый), где тема пришельцев стала сюжетом дорогостоящего блокбастера. История контакта с внеземной цивилизацией, в который оказываются втянуты французский ученый, мать похищенного инопланетянами ребенка и одержимый уфолог-энтузиаст – очевидное альтер-эго самого режиссера, даже спустя 45 лет завораживает.

Стивен Спилберг, только прославившийся "Челюстями", вложил в этот фильм, что называется, душу. И хотя в основе сюжета лежит довольно наивная история (знаменитый режиссер Франсуа Трюффо, снявшийся в роли ученого, пренебрежительно называл "Близкие контакты" кинокомиксом), благодаря эпическому размаху, драматическому напряжению и грандиозной операторской работе фильм обретает параметры истинного шедевра.

"Кокон"

Не удивительно, что в 1985 году, когда этот фильм вышел на экраны, он стал большим хитом проката и участвовал в "оскаровской" гонке. История об обитателях дома престарелых, которые получили шанс на вторую молодость благодаря инопланетным технологиям, самым удивительным образом объединяет научную фантастику, трогательную мелодраму и философское размышление о старении и смерти.

Гуманистический пафос "Кокона" теперь кажется особенно важным, когда фантастическое кино окончательно избавилось от рефлексий, а главным жанром в фантастике стали супергеройские фильмы. Также стоит упомянуть добродушный юмор, который обеспечили фильму комики Стив Гуттенберг ("Полицейская академия") и Дон Амичи ("Поменяться местами"), снимавшийся в кино, начиная еще с 1930-х годов. К слову, 77-летний Амичи получил за этот фильм "Оскар" как лучший актер второго плана.

"Полет навигатора"

История о мальчике, похищенном НЛО и попавшем во временную петлю, стала культовой для нынешних сорокалетних, благодаря советскому прокату – таких спецэффектов на большом экране еще не видели. Но сейчас, когда все эффекты рисуются в CGI, старые добрые модели и оптические фокусы выглядят на экране куда более достоверно. А благодаря добродушному юмору и прекрасной актерской работе 12-летнего Джоуи Крамера фильм и теперь смотрится с интересом. (К сожалению, его дальнейшая судьба была типичной для детей-актеров – наркотики, алкоголь и тюремные сроки.)

Будущая звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер

В свою очередь, взрослым будет любопытно посмотреть на юную Сару Джессику Паркер, будущую звезду "Секса в большом городе". К слову, в следующем году ожидается римейк "Полета навигатора", в котором главную роль сыграет девочка.

"Ковбои против пришельцев"

Один из самых смешных и беззастенчиво наглых фильмов в нашем списке – постмодернистский микс вестерна и фантастического боевика. Чтобы получить удовольствие от "Ковбоев против пришельцев", нужно, по совету героини Оливии Уайлд, "просто перестать думать".

Самое забавное, что за пределами фантастической линии со злобными пришельцами фильм представляет собой вполне классический вестерн. Ощущение абсурда, который вносят в историю инопланетяне, делает расхожие жанровые штампы вестерна еще более комичными. Так что же в этом хорошего?

Во-первых, лихой идиотизм самой истории о том, как индейцы и ковбои вступили в смертельную схватку с инопланетянами. Во-вторых, прекрасный кастинг: в главных ролях снимались Дэниел Крейг и Харрисон Форд, не нуждающиеся в особом представлении. Идеальное кино расслабиться после тяжелого дня.

"Прибытие"

Казалось бы, что можно рассказать нового о контакте с внеземной цивилизацией после огромного массива фильмов в диапазоне от космического хоррора до детской сказки? Один из самых интригующих режиссеров 2010-х годов, канадец Дени Вильнев сделал, кажется, невозможное – экранизировал сюжет, который принципиально нельзя было изложить языком кино.

В повести Теде Чена "История твоей жизни" отсутствует традиционная повествовательная структура. События, которые переживает главная героиня – ученый-лингвист, устанавливающая контакт с представителями внеземной цивилизации, как оказалось в финале, еще только должны случится, причем в далеком будущем.

Вильневу удалось не только найти адекватное драматургическое решение для парадоксов Чена, описавшего тип инопланетного сознания, в котором отсутствуют привычные нам причинно-следственные связи. Но еще и снять один из лучших фантастических фильмов десятилетия, где зрелищность и увлекательный сюжет счастливо сочетаются с интересными характерами и драматическим напряжением.

