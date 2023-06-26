"Пісочний чоловік" та інші фантастичні серіали для тінейджерів

Прибульці в людському тілі, таємні організації та інші недитячі історії для дітей

Нещодавно британському письменникові недитячих казок Нілу Гейману виповнилося 65 років. Йому щастило на екранізації: й "Американські боги", й "Кораліна в Країні кошмарів", й "Добрі передвісники" мали успіх не лише серед шанувальників Геймана. Але найкращою адаптацією його моторошних та дивних історій стала екранізація графічного роману "Пісочна людина". "Телеграм" підібрав для вас ще три найкращі серіали у жанрі фентезі та фантастики останніх років.

"Пісочний чоловік"

Всі, хто знайомі з новаторським графічним романом Ніла Геймана "Пісочний чоловік", уявляють собі нелегкий тягар відповідальності, яку звалили на себе безстрашні продюсери Netflix. Недаремно кінематографісти підбиралися до цієї книги майже тридцять років. Екранізувати "Пісочого чоловіка" — це приблизно таке ж нетривіальне завдання, як перенести на екрани тексти Марселя Пруста, наприклад.

У роману дуже складна структура, що складається з безлічі сюжетних ліній, не кажучи вже про сюрреалістичну графіку, наповнену химерними фантастичними образами (нагадаємо, що головний герой роману — Морфей, володар сновидінь). І ніхто, власне, не очікував від Netflix із його конвеєрним виробництвом адекватної адаптації.

Тут потрібне конгеніальне режисерське бачення, співавторство із творцем літературного джерела. Сам Гейман мав на увазі Террі Гілліама, і справді, Гілліам періоду "Бразилії" та "Пригод барона Мюнхгаузена" міг би зняти зразкову екранізацію книги, але його час минув. Можливо, такий серіал виявився б під силу Гільєрмо дель Торо. Але сталося диво: у Netflix вийшло.

Незважаючи на звичну естетику Netflix із затемненою палітрою та суто ілюстративним відеорядом, у "Пісочного чоловіка" є одна унікальна властивість, якої немає в інших серіалах стрімінгового гіганта – це дуже незвичайна історія з яскравими персонажами, яку неможливо зіпсувати.

І потім, як у більшості топових серіалів останніх років, у "Пісочному чоловіку" кастинг мрії: тут і Чарльз Денс ("Гра престолів"), і Девід Тьюліс ("Фарго"), і одна з найкращих ролей у кар’єрі Квендолін Крісті ("Венздей"), яка зіграла самого Люцифера. Загалом вийшла поки що найкраща екранізація творів Геймана, зроблена з усією любов’ю до першоджерела. І, задля справедливості відзначимо, під невсипущим, як у самого Морфея, контролем письменника.

"Явлення"

Героїня Еллісон Толман ("Чому жінки вбивають"), яка служить поліцейською в типовому містечку одноповерхової Америки, підбирає на місці авіакатастрофи дівчинку, що вижила, і забирає в свою родину. Дівчинка виявляється аж ніяк непростою, і сімейство поліцейської негайно потрапляє під приціл якоїсь таємничої організації.

Творці "Явлення" – дует Тари Баттерс та Мішель Фазекаш, на чиєї совісті серіал "Кевін врятує світ, якщо вийде". Їхня нова робота є таким же приємним і необов’язковим видовищем на стику підліткової фантастики та мелодрами для сімейного перегляду.

"Явлення" віддає данину сімейній кінофантастиці 1980-х, і якщо ви любите фільми на кшталт "Внутрішнього простору" або "Короткого замикання", то вам напевно припаде до смаку історія про дівчинку з надздібностями, яку удочеряє розтяпа-поліцейська Plus Size і з серцем ще більшим, ніж розмір одягу. (Еллісон Толман безсоромно експлуатує образ із першого сезону "Фарго", за який вона була номінована, здається, на всі телепремії Америки.)

І, звичайно ж, поціновувачів порадують різного роду цитати на кшталт електричних псів зі знаменитого роману Рея Бредбері або персонажа Террі О’Куїнна, який недвозначно відсилає до серіалу "Lost". Звати його героя, до речі, Кіндред — середнє ім’я Філіпа Діка, який цілком міг би придумати таку історію. На жаль, це симпатичне шоу було закрито після першого сезону.

"Венздей"

Сімейка Аддамс повернулася на телебачення, звідки, власне, і розпочинала свою переможну ходу по всьому світу 60 років тому. Зірки зійшлися в небачений успіх, який до ладу ніхто так і не зміг пояснити: лише у прем’єрний тиждень пілотну серію "Венздей" переглянули 341,2 млн глядачів.

Образ юної готеси Венздей Аддамс миттєво став популярним, її танець став вірусним відео, навіть пісня, під яку танцювала героїня Дженні Ортега, знову стала великим хітом – і це через двадцять років після того, як гурт The Cramps, який її виконав, розпався назавжди.

Звичайно ж, у цьому є заслуга Тіма Бартона, який принципово не дорослішає: нехай режисер давним-давно втратив свою творчу форму зразка 1980-х років, він, як і раніше, вміє розповідати казки. (Бартон, який зняв половину епізодів, привів на серіал своїх давніх соратників — композитора Денні Ельфмана та іншу живу легенду Голлівуду, костюмерку Коллін Етвуд.)

Також потрібно враховувати фактор ностальгії юних глядачів по всесвіту Гаррі Поттера з її атмосферою містичного детективу – не дарма в академії "Неверомор", де навчається Венздей, легко вгадується "Хогвартс".

А також безліч відомих цитат в діапазоні від "Академії смерті" та "Дуже дивних справ" до "Дома дивних дітей міс Сапсан" самого Тіма Бартона та "Відьми", чудового дебюту Роберта Егерса. Включаючи горезвісні "пасхалочки". Так, у ролі однієї з вчительок Венздей знялася Крістіна Річчі, Венздей із фільму 1991 року.

Але ось що справді ріже око, так це кричущий міскаст на ролі старших родичів. Луїс Гузман звичайно ж, відмінний актор, але його не порівняти з Раулем Хуліа з оригінального фільму 1991 року, де між ним і героїнею Анжеліки Х’юстон у ролі Мортіші сипалися іскри.

"Засланець із космосу"

Екранізація графічного роману Пітера Хогана та Стіва Паркхауса, які, у свою чергу, надихалися такими серіалами, як "Твін Пікс" та "Мій улюблений марсіанин". Якщо додати комічний дар та чарівність Алана Тьюдіка, зірки іншого "культового" шоу для дітей та юнацтва "Світлячок", то можна отримати уявлення про те, що таке "Засланець із космосу". Але лише приблизне – безглузда привабливість цього комедійного детектива, замішаного на антинауковій фантастиці, словами не передати.

Отже, інопланетянин, який прилетів знищити Землю, потерпає катастрофу над просторами Америки і змушений осісти в маленькому містечку штату Колорадо. (Особливо треба відзначити чудові натурні зйомки в Британській Колумбії, Канада.)

Тут він змушений до певного часу видавати себе за місцевого лікаря, чию зовнішність запозичив. Відповідно, тепер йому доводиться виконувати лікарські обов’язки, раз у раз потрапляючи в халепу – як через непрофесіоналізм, так і через незнання земних звичаїв. А оскільки прибулець черпає інформацію про наш дивовижний світ з телевізійних передач, на глядачів чекає маса смішних ситуацій. Тим більше, що Тьюдік грає свого героя із видимим задоволенням.

На даний момент вийшло вже два сезони "Засланця", і про те, що серіал продовжили на третій сезон, було відомо ще до прем’єри другого. Але потім стало повідомили, що заплановані 12 епізодів скоротили до восьми, а дату прем’єри, яка планувалася на лютий цього року, за останніми даними, пересунули на кінець літа-початок осені. Загалом, сподіваємось і чекаємо.

Раніше "Телеграф" зібрав усе, що відомо про п'ятий і останній сезон "Дуже дивних справ".