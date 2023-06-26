"Песочный человек" и другие фантастические сериалы для тинейджеров

Пришельцы в человеческом теле, тайные организации и другие недетские истории для детей

На днях британскому писателю недетских сказок Нилу Гейману исполнилось 65. Ему везло на экранизации: и "Американские боги", и "Коралина в стране кошмаров", и "Благие знамения" пользовались успехом не только у поклонников Геймана. Но лучшей адаптацией его страшных и странных историй стала экранизация графического романа "Песочный человек". "Телеграм" подобрал для вас еще три лучших сериала в жанре фэнтези и фантастики последних лет.

"Песочный человек"

Все, кто знаком с новаторским графическим романом Нила Геймана "Песочный человек", представляют себе нелегкую ношу ответственности, которую взвалили на себя бесстрашные продюсеры Netflix. Не зря кинематографисты подбирались к этой книге почти тридцать лет. Экранизировать "Песочного человека" – это примерно такая же нетривиальная задача, как перенести на экраны тексты Марселя Пруста, например.

У романа очень сложная структура, состоящая из множества сюжетных линий, не говоря уж о сюрреалистической графике, наполненной причудливыми фантастическими образами (напомним, что главный герой романа – Морфей, повелитель сновидений). И никто, собственно, не ожидал от Netflix с его конвейерным производством адекватной адаптации.

Здесь нужно конгениальное режиссерское видение, соавторство с создателем литературного источника. Сам Гейман имел в виду Терри Гиллиама, и действительно, Гиллиам периода "Бразилии" и "Приключений барона Мюнхгаузена" мог бы снять образцовую экранизацию книги, но его время прошло. Возможно, такой сериал оказался бы по силам Гильермо дель Торо. Но случилось чудо: у Netflix получилось.

Несмотря на привычную эстетику Netflix с затемненной палитрой и чисто иллюстративным видеорядом, у "Песочного человека" есть одно уникальное свойство, которого нет в других сериалах стримингового гиганта – это очень необычная история с яркими персонажами, которую невозможно испортить.

И потом, как у большинства топовых сериалов последних лет, в "Песочном человеке" кастинг мечты: здесь и Чарльз Дэнс ("Игра престолов"), и Дэвид Тьюлис ("Фарго"), и одна из лучших ролей в карьере Квендолин Кристи ("Уэйнсдей"), сыгравшей самого Люцифера. В общем, получилась пока что лучшая экранизация произведений Геймана, выполненная со всей любовью к первоисточнику. И, справедливости ради отметим, под неусыпным, как у самого Морфея, контролем писателя.

"Явление"

Героиня Эллисон Толман ("Почему женщины убивают"), служащая полицейской в типичном городке одноэтажной Америки, подбирает на месте авиакатастрофы выжившую девочку и забирает в свою семью. Девочка оказывается отнюдь непростой, и семейство полицейской тотчас же попадает под прицел некой таинственной организации.

Создательницы "Явления" – дуэт Тары Баттерс и Мишель Фазекаш, на чьей совести сериал "Кевин спасет мир, если получится". Их новая работа представляет собой такое же приятное и необязательное зрелище на стыке подростковой фантастики и мелодрамы для семейного просмотра.

"Явление" отдает дань семейной кинофантастике 1980-х, и если вы любите фильмы наподобие "Внутреннего пространства" или "Короткого замыкания", то вам наверняка придется по вкусу история о девочке со сверхспособностями, которую удочеряет растяпа-полицейская Plus Size и с сердцем еще большим, чем размер одежды. (Элисон Толман беззастенчиво эксплуатирует образ из первого сезона "Фарго", за который она была номинирована, кажется, на все телепремии Америки.)

И, конечно же, ценителей порадуют разного рода цитаты наподобие электрических псов из знаменитого романа Рэя Бредбери или персонажа Терри О’Куинна, который недвусмысленно отсылает к сериалу "Lost". Зовут его героя, кстати говоря, Киндред – среднее имя Филиппа Дика, который вполне мог бы придумать такую историю. К сожалению, это симпатичное шоу было закрыто после первого сезона.

"Уэнздей"

Cемейка Аддамс вернулась на телевидение, откуда, собственно, и начинала свое победоносное шествие по всему миру 60 лет назад. Звезды сошлись в невиданный успех, который толком никто так и не смог объяснить: только в премьерную неделю пилотную серию "Уэнздей" посмотрели 341,2 млн зрителей.

Образ юной готессы Уэнздей Аддамс мгновенно стал популярным, ее танец стал вирусным видео, даже песня, под которую танцевала героиня Дженни Ортега, снова стала большим хитом – и это через двадцать лет после того, как исполнившая ее группа The Cramps распалась навсегда.

Конечно же, в этом заслуга принципиально не делающего взрослеть Тима Бартона: пускай режиссер давным-давно растерял свою творческую форму образца 1980-х годов, он по-прежнему умеет рассказывать сказки. (Бартон, который снял половину эпизодов, привел на сериал своих давних соратников — композитора Денни Эльфмана и другую живую легенду Голливуда, костюмершу Коллин Этвуд.).

Также нужно учитывать фактор ностальгии юных зрителей по вселенной Гарри Поттера с ее атмосферой мистического детектива – не зря в академии "Неверомор", где учится Уйэнсдей, легко угадывается "Хогвартс".

А также множество узнаваемых цитат в диапазоне от "Академии смерти" и "Очень странных дел" до "Дома странных детей мисс Сапсан" самого Тима Бартона и "Ведьмы", замечательного дебюта Роберта Эгерса. Включая пресловутые "пасхалочки". Так, в роли одной из учительниц Уэнздей снялась Кристина Риччи, Уэнсдей из фильма 1991 года.

Но вот что действительно режет глаз, так это кричащий мискаст на роли старших родственников. Луис Гузман конечно же, отличный актер, но его не сравнить с Раулем Хулиа из оригинального фильма 1991 года, где между ним и героиней Анжелики Хьюстон в роли Мортиши сыпались искры.

"Засланец из космоса"

Экранизация графического романа Питера Хогана и Стива Паркхауса, которые, в свою очередь, вдохновлялись такими сериалами, как "Твин Пикс" и "Мой любимый марсианин". Если добавить комический дар и обаяние Алана Тьюдика, звезды другого "культового" шоу для детей и юношества "Светлячок", то можно получить представление о том, что такое "Засланец из космоса". Но только приблизительное – обаяние этого комедийного детектива, замешанного на антинаучной фантастике, словами не передать.

Итак, инопланетянин, который прилетел уничтожить Землю, терпит крушение над просторами Америки и вынужден осесть в маленьком городке штата Колорадо. (Отдельно нужно отметить потрясающие по красоте натурные съемки в Британской Колумбии, Канада.)

Здесь он вынужден до поры до времени выдавать себя за местного врача, чью внешность он позаимствовал. Соответственно, теперь ему приходится выполнять докторские обязанности, то и дело попадая впросак – как по причине непрофессионализма, так по незнанию земных обычаев. А так как пришелец черпает информацию о нашем удивительном мире из телевизионных передач, зрителей ожидает масса смешных ситуаций. Тем более, что Тьюдик играет своего героя с видимым удовольствием.

На данный момент вышло вот уже два сезона "Засланца", и о том, что сериал продлили на третий сезон, было известно еще до премьеры второго. Но потом стало известно, что запланированные 12 эпизодов сократили до восьми, а дату премьеры, которая планировалась на февраль этого года, по последним данным, передвинули на конец лета-начало осени. В общем, надеемся и ждем.

