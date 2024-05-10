Стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі Євробачення 2024 року

З’явився порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2024 року.

У суботу, 11 травня, у шведському Мальме відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024. Після двох півфіналів тепер стало відомо, в якому порядку виступатимуть учасники з різних країн. Як виявилося, українські учасниці alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть у фіналі другими.

Порядок виступів у фіналі Євробачення 2024

Загалом у фіналі Євробачення виступатимуть 26 країн. Гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня, у шведському Мальме. Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria виступатимуть другими за списком.

Швеція — 1

Україна — 2

Німеччина — 3

Люксембург — 4

Нідерланди — 5

Ізраїль — 6

Литва — 7

Іспанія — 8

Естонія — 9

Ірландія — 10

Латвія — 11

Греція — 12

Великобританія — 13

Норвегія — 14

Італія — 15

Сербія — 16

Фінляндія — 17

Португалія — 18

Вірменія — 19

Кіпр — 20

Швейцарія — 21

Словенія — 22

Хорватія — 23

Грузія — 24

Франція — 25

Австрія — 26

Порядок виступів країн у фіналі Євробачення 2024

Рейтинг букмекерів після двох півфіналів

Після двох півфіналів рейтинг букмекерів змінився, Україна опустилася на п’яту позицію, тоді як Ізраїль піднявся на друге місце. При цьому лідерство зараз має представник Хорватії.

Загалом перша п’ятірка фаворитів виглядає так:

Хорватія Ізраїль Швейцарія Ірландія Україна

Рейтинг букмекерів після другого півфіналу

Раніше "Телеграф" розповідав, які країни разом із Україною будуть у фіналі Євробачення 2024 року. Відео виступів 26 претендентів на перемогу.