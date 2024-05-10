Виступ в окупованому Криму і пісня про любов до Росії: фіналісти Євробачення 2024, які мають зв’язок із РФ

У деяких європейців досі російська культура "поза політикою"

Вже в суботу, 11 травня, у шведському Мальме відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2024", який можна буде дивитися онлайн на різних платформах. Україна, в особі жіночого дуету alyona alyona та Jerry Heil, виступатиме під номером "2". Суперників у нас цього року чимало, а саме представники із 25 країн. На жаль, 4 виконавця з країн-учасниць так чи інакше пов’язані з Росією, яка веде кровопролитну війну проти України.

Йдеться про таких артистів, як Isaak з Німеччини, Joost Klein з Нідерландів, Nutsa Buzaladze з Грузії та Eden Golan з Ізраїлю. "Телеграф" розповідає, що не так із цими молодими виконавцями та РФ.

Joost Klein

26-річний репер із Нідерландів приїхав представляти країну у 2024 році з піснею Europapa, яка стала рекордсменом конкурсу. Joost Klein миттєво завоював популярність серед шанувальників по всьому світу, але деякі українці не знають, що представник Нідерландів має пісню про любов до Росії, яку випустив буквально через два тижні після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.

З початку березня 2022 року пісня Jackass доступна на Spotify, Apple Music та YouTube Music. Цей трек був записаний спільно з російським репером CMH (CrazyMegaHell), справжнє ім’я якого — Руслан Тушенцов.

Там є такі слова: "Привіт, мене звуть Йост Кляйн Я люблю російську малу. Я вважаю, що без негативного кроку Росії Я хочу російську леді. Я хочу російських дітей"

Joost Klein також представив композицію Normalje Bass у колаборації з рейв-групою Russian Village Boys із Санкт-Петербурга. Цей трек було випущено 3 лютого 2023 року.

Eden Golan

Представниця Ізраїлю більшу частину життя провела у Росії. Її батько працював там, а сама Еден успішно виступала у таких російських телевізійних конкурсах, як "Голос. Діти" та "Нова хвиля", яка проходила в Криму після його анексії РФ. Близько року вона була учасницею гурту Cosmos girls, яку продюсував путініст Григорій Лепс. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Еден Голан таки виїхала з Росії разом із батьками.

Nutsa Buzaladze

Співачки з Грузії довелося просити вибачення у соціальних мережах грузинською та українською мовами за свою поїздку до Росії у 2023 році. 27-річна артистка пояснила, що це був особистий візит, і для неї Росія є країною-окупантом, яка не є бажаним ринком для її роботи ні в теперішньому, ні в майбутньому.

У 2014 році вона перемогла на російському конкурсі "Нова хвиля", який проходив у латвійській Юрмалі, а у 2020 та 2021 роках була фіналісткою музичного конкурсу "Ну-ка, все вместе!" на державному каналі "Росія".

Isaak

Представник Німеччини, до речі, з країни з "Великої п’ятірки", на Євробаченні 2024 зробив цинічну заяву про Росію. Артист заявив, що країна-терористка має бути допущена до участі у конкурсі.

Нещодавно журналісти запитали Ісака, якою є його думка, що у представниці Ізраїлю на Євробаченні, Іден Голан, буде охорона. Відомо, що багато колег Ісака висловилися проти її участі в конкурсі, зокрема через пропалестинські мітинги в самому Мальме.

"Я цього не розумію. Навіщо виганяти Ізраїль? Нехай і Росію назад повернуть на конкурс. Ми тут музиканти, а не політики", — заявив артист.

Нагадаємо, що представниці України alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення 2024, який відбудеться у суботу, 11 травня. Нещодавно стало відомо, що проти співачки Jerry Heil виступили поляки. Причиною став напис на світшоті артистки.