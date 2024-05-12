Стало відомо, хто переміг на Євробаченні 2024

Представник цієї країни мав достатньо ефектний виступ

Щойно відгримів фінал популярного музичного конкурсу — Євробачення 2024, у якому своїми номерами дивували конкурсанти з 25 країн світу. Ведучі вже озвучили, хто ж виграв на цьогорічному Євробаченні у шведському місті Мальме.

За перемогу у фіналі змагалися 25 учасників, котрі були, зокрема, з країн "Великої п'ятірки" — Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії, які є засновниками конкурсу. Також боролися конкурсанти, за яких проголосували найбільше у двох півфіналах і країна-господарка Євробачення — Швеція.

Хто переміг на Євробаченні 2024

Так, переможцем Євробачення 2024 став учасник зі Швейцарії — небінарна особа Nemo з композицією The Code, повідомляє "Телеграф". Він запалив публіку цікавою піснею, потужним голосом і динамічною постановкою. Тому професійне журі та глядачі проголосували за цього виконавця найкраще.

Яке місце посіла Україна

Серед учасників Євробачення 2024 була й Україна. Співачки alyona alyona і Jerry Heil вразили єврофанів чуттєвим виконанням пісні Teresa & Maria. Це зворушливий трек про силу українських жінок, зокрема, у період повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. alyona alyona і Jerry Heil виступали другими та посіли на Євробаченні 2024 3 місце.

alyona alyona і Jerry Heil

Раніше "Телеграф" писав про те, які учасники Євробачення 2024 мали зв'язок з Росією. Серед них є ті, є проживали певний час в країні-агресорці, їздили в окупований Крим, а також пропонували дозволити росіянам виступати на пісенному конкурсі.