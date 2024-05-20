Дискваліфікований з Євробачення Йост Кляйн вперше з’явився перед публікою: що він сказав (відео)

Його пісня Europapa потрапила до чартів багатьох європейських країн

Відомий виконавець, репер та ютубер Йост Кляйн, який оскандалився через свою поведінку та дискваліфікацію його рідної країни Нідерландів з 68-го щорічного пісенного конкурсу Євробачення у 2024 році, вперше виступив перед шанувальниками.

У неділю 26-річний артист виступив на музичному фестивалі Freshtival в Енсхеді, у провінції Оверейсел. Там Кляйн викликав оплески щирих шанувальників, які хотіли почути від репера коментар із приводу скандалу. Зазначимо, що він став першим артистом в історії, якого дискваліфікували з конкурсу пісні Євробачення, коли він уже проводився — перед самим фіналом.

"Я тепер міжнародний артист. Я намагаюся щосили. Тепер усі чекають, що я скажу якусь дурість, але я просто люблю вас усіх", — сказав зі сцени Йост Кляйн. На своїй сторінці в Інстаграмі виконавець написав у сторіс "Любов завжди перемагає" на чорному тлі.

До цього часу репер зберігав мовчання. За словами адвоката артиста, Йост після всієї метушні почувається "сумно" та "у повному розпачі".

Як пише видання ad, конкурсна пісня Кляйна Europapa минулого тижня потрапила в чарти багатьох європейських країн і навіть кілька днів входила до числа 25 пісень у світі, які найбільше прослуховуються.

Нагадаємо, що після виступу у півфіналі Євробачення 9 травня стало відомо, що голландець пропустить репетицію фіналу, який уже відбувся у суботу, 11 травня. Це трапилося нібито через загрозливий рух Йоста Кляйна у бік жінки з камерою.

"Після виступу стався інцидент. Усупереч чітким домовленостям, Йоста зняли на відео, коли він тільки зійшов зі сцени і поспішав у зелену кімнату. Тоді Йост неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали. На це не звернули уваги. Це призвело до загрозливого руху Йоста у бік камери", — зазначили у заяві avrotros.

Переможцем у 2024 році на Євробаченні став представник Швейцарії Nemo. Співак фанатіє від українок alyona alyona & Jerry Heil, які посіли у фіналі почесне третє місце.