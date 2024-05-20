Дисквалифицированный с Евровидения Йост Кляйн впервые появился перед публикой: что он сказал (видео)

Его песня Europapa попала в чарты многих европейских стран

Известный исполнитель, рэпер и ютубер Йост Кляйн, оскандалившийся из-за своего поведения и дисквалификации его родной страны Нидерландов с 68-ого ежегодного песенного конкурса Евровидение в 2024 году, впервые выступил перед поклонниками.

В воскресенье 26-летний артист выступил на музыкальном фестивале Freshtival в Энсхеде, в провинции Оверейсел. Там Кляйн вызвал аплодисменты искренних поклонников, которые хотели услышать от рэпера комментарий по поводу скандала. Отметим, что он стал первым артистом в истории, которого дисквалифицировали с конкурса песни Евровидение, когда он уже проводился — перед самим финалом.

"Я теперь международный артист. Я стараюсь изо всех сил. Теперь все ждут, что я скажу какую-нибудь глупость, но я просто люблю вас всех", – сказал со сцены Йост Кляйн. На своей странице в Инстаграме исполнитель написал в сторис "Любовь всегда побеждает" на черном фоне.

До этого времени рэпер хранил молчание. По словам адвоката артиста, Йост после всей суеты чувствует себя "грустно" и "в полном отчаянии".

Как пишет издание ad, конкурсная песня Кляйна Europapa на прошлой неделе попала в чарты многих европейских стран и даже несколько дней входила в число 25 самых прослушиваемых песен в мире.

Напомним, что после выступления в полуфинале Евровидения 9 мая стало известно, что голландец пропустит репетицию финала, который уже состоялся в субботу, 11 мая. Это случилось якобы из-за угрожающего движения Йоста Кляйна в сторону женщины с камерой.

"После выступления произошел инцидент. Вопреки четким договоренностям, Йоста сняли на видео, когда он только сошел со сцены и спешил в зеленую комнату. Тогда Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. На это не обратили внимания. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры", — отметили в заявлении avrotros.

Победителем в 2024 году на Евровидении стал представитель Швейцарии Nemo. Певец фанатеет от украинок alyona alyona & Jerry Heil, которые заняли в финале почетное третье место.