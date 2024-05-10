Влаштував бійку на Євробаченні? Участь виконавця хіта Europapa із Нідерландів призупинена

Організатори конкурсу ведуть розслідування

Представник на Євробаченні 2024, популярний репер Йост Кляйн із Нідерландів, пісня якого Europapa стала рекордсменом цьогорічного конкурсу, потрапив у скандал. Участь країни була призупинена організаторами пісенного заходу.

Про це офіційно повідомили на сторінці Євробачення в соцмережі. "Участь Нідерландців у Євробаченні-2024 наразі призупинена", — говориться в посту.

Несподіваний скандал стався сьогодні 10 травня під час генеральної репетиції, пише escbeat. Співак Йост Кляйн якраз збирався вийти на сцену під номером "5", однак із невідомої причини Кляйну довелося пропустити офіційну репетицію. Після невеликої технічної перерви знімальна група прибрала зі сцени реквізит голландського номера.

Точні подробиці не уточнюються. Але, схоже, що EBU не дозволяє Нідерландам вийти на сцену до завершення розслідування. Генеральні репетиції відбулися за участю лише 25 країн, включно з Україною.

Ймовірна причина відсторонення Нідерландів

Як повідомляє bbc, участь Ізраїлю в Євробаченні цього року стала джерелом розбіжностей на тлі зростання кількості смертей серед цивільного населення та погіршення гуманітарної ситуації в секторі Газа, а також у шведському місті Мальме, що приймає конкурс, проходять пропалестинські протести.

На пресконференції Євробачення у четвер представницю Ізраїлю Еден Голан запитали: "Чи думали ви колись, що, перебуваючи тут, ви несете ризик та небезпеку для інших учасників та публіки?". Коли модератор сказав ізраїльській співачці, що їй не обов'язково відповідати на запитання, голандець Йост Кляйн втрутився: "Чому б і ні?".

Також в коментарях деякі єврофани відписали, що ситуація з відстороненням Нідерландів може бути повязана з бійкою Йоста Кляйна з журналістом/фотографом зі Швеції.

Нагадаємо, що представниці України alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення 2024, який відбудеться у суботу, 11 травня. Прямий ефір можна буде дивитися онлайн на різних платформах. Україна виступатиме під номером "2". Суперників у нас цього року чимало, а саме представники із 25 країн.