Співак визнав свою композицію пророчою вже у 2014 році

У 1997 році український ефір змінювався: на зміну легким естрадним мотивам приходили глибші тексти, у яких звучали реальні емоції та нова щирість. Саме тоді група "Скрябін" випустила пісню "Годинник" — композицію, яка стала не своєрідним символом епохи, а й пророкувала країні війну.

"Годинник" увійшов до альбому "Казки" (1997) і швидко здобув популярність серед молоді. Пісня поєднала у собі фірмову меланхолію гурту з поетичним текстом Кузьми Скрябіна.

Головний мотив композиції — безжальність годинника, що відлічує хвилини життя, — став метафорою змін, які переживала Україна після складного десятиліття. Після початку вторгнення Росії в Україну сприйняття пісні кардинально змінилося.

Чую, брате, шо буде війна Холодна і мокра, довга і зла Квадратні на круглих будуть іти За то шо ті рівні, як їх не крути починається словами "Годинник"

Назву "Годинник" пісня отримала завдяки асоціації з однойменною картиною Сальвадора Далі. У далекому 1997 році її сюжет здавався українцям по-справжньому сюрреалістичним.

Попри те, що минуло понад чверть століття, "Годинник" залишається одним із найвпізнаваніших хітів гурту "Скрябін". Її досі слухають, цитують у соцмережах і співають на концертах пам’яті Кузьми. Особливо відгукується вона під час кровопролитної війни, яку Росія розв'язала проти українців ще у 2014 році.

Сто років, блін… Ще тоді навіть не думав, що таке може бути. "Квадратні" на "круглих", типу свої… Але сталося, то значить "не кидайся чувак словом". Воно як камінь сказав про свій пророчій хіт Кузьма у 2014 році

"Годинник" Кузьми Скрябіна — повний текст пісні

Чую, брате, шо буде війна,

Холодна і мокра, довга і зла

Квадратні на круглих будуть іти

За то, шо ті рівні, як їх не крути.

Візьми собі шалик, візьми собі плащ

Нікого не бійся, ніколи не плач.

Ти знаєш дорогу і маєш ше час,

Налий собі пива і випий за нас.

* * *

Втікай, бо скоро буде війна!

Шукай собі місце, де вар’ятів нема.

Втікай, бо скоро буде війна!

На-на-на-на

Втікай, бо скоро буде війна!

Холодна і мокра, довга і зла.

Втікай, бо скоро буде війна!

Буде війна!

* * *

А ше хтось додому напише листа,

Як бомби літають і кулі свистять.

Купи собі ровер і скоро жени,

Бо можна не встигнути, близько вони.

А в нас під ногами чужі хробаки,

То дайте їм їсти, налийте води.

Одінь окуляри з фіолетовим шклом.

Так легше стіну пробивати чолом.

* * *

Втікай, бо скоро буде війна!

Знайди собі місце, де вар’ятів нема.

Втікай, бо скоро буде війна!

На-на-на-на

Втікай, бо скоро буде війна!

Холодна і мокра, довга і зла.

Втікай, бо скоро буде війна!

На-на-на-на

Кузьма Скрябін залишався незмінним лідером гурту "Скрябін" протягом 26 років. За цей час співаку вдалося створити чимало "вічних" хітів. Найкращі пісні Скрябіна у добірці "Телеграфу".