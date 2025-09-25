Не "Сектор Газа" і "Любє". Від якої української рок-пісні люди були в захваті у 1991 році

Цей хіт став символом відродження української рок-музики

Через десятиліття багато українських пісень канули в минуле, але не українські хіти "Варто чи ні" Олександра Пономарьова або "Ми — хлопці з Бандерштадту" культового гурту "Брати Гадюкіни". Саме рядки та мелодія останнього досі живуть у пам’яті тисячі любителів рок-музики в Україні.

Випущена у 1991 році, ця композиція стала заголовною на другому студійному альбомі колективу, також названому "Ми — хлопці з Бандерштадту". Альбом поєднував у собі елементи панк-року, регі, блюз-року та ска, а тексти пісень, написані фронтменом Сергієм Кузьмінським, який помер від онкології у 46 років, були сповнені іронії та сарказму, часто на галицькому діалекті.

Пісня "Ми — хлопці з Бандерштадту" присвячена львівським батярам та стала візитівкою гурту. Вона уособлює дух незалежності та самобутності України того часу.

Композиція не лише зробила "Братів Гадюкіних" зірками української рок-сцени, а й подарувала Львову неформальну назву "Бандерштадт". Пісня стала популярною серед футбольних уболівальників та молоді, а її кавер-версії записували інші рок-гурти, такі як "Кому вниз" та "Мертвій Півень". На честь "міста Бандери" було започатковано фестиваль альтернативної музики "Бандерштат", який щорічно проходить у Волинській області з 2007 року.

Українські Rolling Stones

"Брати Гадюкіни" — легендарний український рок-гурт, заснований у Львові 1988 року. Їхня музика — це яскравий мікс рок-н-ролу, блюзу, панку, регі та народних мотивів, а тексти — іронічні та колоритні. Першу славу колектив отримав на фестивалі "Червона Рута" 1989-го, а альбоми "Всьо чотко!" (1989), "Ми — хлопці з Бандерштадту" (1991) та "Було не любити" (1993) зробили їх культовими. Фронтмен Сергій Кузьмінський ("Кузя") став символом вільного духу українського року.

У сучасному складі гурту "Брати Гадюкіни" знаходяться Михайло Лундин, Ігор Мельничук, Павло Крахмальов, Андрій Скачко та інші. Фото: instagram.com/bratygadiukiny

Після перерви у 1996 році гурт повернувся на сцену у 2006-му, але втратив Кузю у 2009 році.

Попри це, "Гадюкіни" продовжують виступати та залишаються символом українського рок-н-ролу, якого часто називають "українськими Rolling Stones". У липні 2024 року про життя та творчість Кузі написали книгу.