Її запальний приспів неможливо забути: яка пісня 1997 року "розривала" танцмайданчики в Україні (відео)

Ця пісня наприкінці 90-х звучала буквально скрізь

Є українські пісні, які продовжують жити у пам’яті мільйонів та стали справжньою частиною нашої культури. До таких хітів можна віднести мелодійну пісню "Місяць" Наталії Могилевської та запальний трек "Шикидим", який допоміг Віктору Павлику закріпити свій статус зірки української попсцени.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Вона продовжує залишатися популярною навіть через десятиліття.

Пісня "Шикидим" вийшла в 1997 році й завдяки своєму ритму, східним мотивам і запальній подачі відразу набула популярності. Віктор Павлик привіз її з Туреччини, де деякий час жив, але згодом вирішив повернутися в Україну та подарувати слухачам енергійний трек.

Два роки я жив у Туреччині, тому східна культура не могла пройти повз мене. Повернувшись, почав шукати під турецькі мелодії українські тексти. Мені допомогла Вікторія Сєрова, Степан Галябарда написав текст до "Шикидим" – і помчало-поїхало Віктор Павлік

Пісня швидко завоювала популярність: її звучання було всюди, а ритм миттєво запалював танцпідлоги та "розривав" чати. Цей трек про кохання, розлуку та тугу за рідними місцями.

Віктор Павлік

Навіть через 28 років хіт залишається улюбленим, адже його запальний приспів неможливо забути. Віктор Павлик завдяки цій пісні закріпив статус зірки української сцени та досі виконує її на концертах, а українці із задоволенням підспівують йому.

