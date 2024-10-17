"Потрібні нормальні стосунки": Зеленський про діалог з Фіцо і його скандальні заяви

Президент сказав премʼєру Словаччини чимало

На полях зустрічі Європейської Ради у Брюсселі Володимир Зеленський, окрім того, що презентував План перемоги, також поспілкувався з низкою дипломатичних лідерів, серед яких — прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Голова уряду країни-сусідки України відзначився гучною заявою про те, що нам доведеться заплатити чималу ціну за членством в НАТО.

Про те, чи спливала ця тема у розмові між Фіцо та Зеленським, наразі не відомо, адже цей діалог залишиться "між ними". Про це президент України сказав журналістам.

Водночас глава держави задоволений тим, що на рівні урядів між Україною та Словаччиною відбувається діалог.

"Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні – слава богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити", – сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами генсека НАТО Марка Рютте, Україна може стати 33-м або 34-м членом НАТО. Наразі в Альянсі 32 члени.