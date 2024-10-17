Радіє вбивствам українців і не хоче Повалій: де зараз і що каже про війну продюсер Ігор Ліхута (фото)

У молодості працював стриптизером, а зараз "втратив інтерес" до дружини-запроданки

Музичний продюсер і чоловік зрадниці України Таїсії Повалій Ігор Ліхута виявився не кращим за співачку. Киянин слідом за запроданкою помчав до Росії, і тепер подружжя продовжує робити з себе "політичних жертв".

У Москві Ліхута та Повалій почуваються чудово, розважаючись з путіністами та затятими прихильниками війни проти України. "Телеграф" розповідає, що відомо про продюсера та його позицію.

Хто такий Ігор Ліхута

Народився у Києві 11 квітня 1961 року. Мріяв стати актором і вступити до Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, але доля повела його до музичного шляху. Був барабанщиком, закінчив Київське музичне училище імені Глієра за класом ударних інструментів.

Деякий час працював у ресторанах, а 1989-го поїхав на заробітки до Польщі на три роки. Через борги Ліхуті довелося працювати стриптизером. "Коротше кажучи, на голодний шлунок я випив 100 грамів горілки "Столичної" з льодом і під пісню Rasputin пішов, так би мовити, давати джазу", — розповів він у 2021 році у проєкті "Позаочі" на телеканалі "Інтер".

Знайомство з Повалій

Познайомилося майбутнє подружжя 1992 року. Тоді 28-річна співачка вже була одружена з клавішником Володимиром Повалієм і виховувала сина. Нині Денис Повалій живе в Іспанії та робить неоднозначні заяви про війну на батьківщині.

Мама Таїсії Ніна Данилівна, її син Денис із дівчиною та Ігор Ліхута. Фото: gordon.com.ua

На одному з музичних конкурсів між Ліхутою та Повалій зав’язався роман, а згодом настало і розлучення артистки. Продюсер також має дітей від попередніх шлюбів: доньку Катерину Ліхуту, піаністку та композитора. Жінка мешкає в Австралії. Також сина – Микиту Ліхуту. Спільних дітей Ігор і Таїсія не мають.

У жовтні 2022 року зрадниця України зізналася, що Ліхута втратив до неї інтерес. "Ігор весь час у навушниках сидить. А я перед ним — у пеньюарі. Але він на мене не дивиться в цей момент. Його в цей момент тільки передачі цікавлять!" — бідкається Повалій.

Що Ігор Ліхута говорить про війну в Україні

У лютому 2023 року Ліхуту було помічено з Повалій разом із путіністкою Ларисою Доліною, яка у серпні цього року звинуватила українців у крадіжці квартири в Москві. Відео виклав в Інстаграмі Дмитро Гордон. "Зрадники України Повалій, Ліхута та Доліна відпочивають у Москві в ресторані. Напевно, втомилися", — написав тоді журналіст.

У Росії продюсер захищає дружину від нападок. Влітку 2023 року Ліхута виправдовувався за те, що його благовірна на фестивалі у Вітебську звернулася до журналістів українською мовою. При цьому запроданка чудово почувається на сцені, цинічно виконуючи перед росіянами українські пісні.

Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ співачка Ірина Білик розповіла, що Ліхута радіє тому, що окупанти вбивають українців та руйнують міста та села. "Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться у телевізор і радіє тому, що відбувається з нами тут", — поділилася артистка у програмі "Ранок з Україною".

Нагадаємо, що мати Повалій, живучи під Києвом, потрапила під обстріл росіян 2022 року. Дізнайтесь, де зараз Ніна Гирявець і як вона виглядає.