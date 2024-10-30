Байден скандально висловився в бік прихильників Трампа, йому довелося виправдовуватися

Республіканці одразу використали це проти демократів

Менш як тиждень лишилося до виборів президента у США й передвиборчі пристрасті вирують. Чинний глава Штатів Джо Байден, реагуючи на расистські висловлювання прихильника кандидата у президенти Дональда Трампа різко висловився у його бік.

Як пише Axios, це сталося під час відеодзвінка з прогресивним гуртом Voto Latino. Байден відповідав на коментар коміка Тоні Хінчкліффа, який у неділю на мітингу Трампа назвав острів Пуерто-Ріко "островом сміття".

"Єдине сміття, яке я бачу — це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців безсовісна і це не по-американськи", — заявив глава Білого дому.

Білий дім швидко відреагував заявивши, що президент мав на увазі лише коміка, а не всіх прихильників Трампа. Там інакше інтерпретували слова Байдена.

"Єдине сміття, яке я бачу, що плаває там — це сміття його прихильників", — йдеться у стенограмі адміністрації.

Соратник Трампа Джей Ді Венс назвав коментарі Байдена "огидними". Він використав це для дискредитації Демократичної партії.

"Камала Гарріс та її бос Джо Байден нападають на половину країни. Цьому немає виправдання. Я сподіваюся, що американці це відкинуть", — заявив він.

Невдовзі Байден опублікував у соцмережі Х пост з цього приводу. В публікації він пояснив свої слова. він мав на увазі.

"Раніше сьогодні я назвав ненависницьку риторику на адресу Пуерто-Ріко, вкинуту прихильником Трампа на його мітингу в Медісон-сквер-гарден, сміттям — і це єдине слово, яке я можу придумати, щоб описати це. Його демонізація латиноамериканців безсовісна. Це все, що я хотів сказати", — наголосив президент.

Як повідомляв "Телеграф", 28 жовтня, президент США Джо Байден взяв участь у достроковому голосуванні на президентських виборах. Глава Білого дому віддав свій голос у штаті Делавер та підтримав кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс, для чого йому довелося 40 хвилин стояти у черзі пліч-о-пліч зі звичайними громадянами.