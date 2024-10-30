Серпанок із запахом диму накрив Дніпро. Як виглядає місто і що з повітрям (відео)

Скільки балів повітря, показав "Телеграф"

У середу, 30 жовтня, Дніпро накрив сильний туман. Жителі міста повідомляють, що у повітрі також присутній неприємний запах.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На опублікованих кадрах помітно сам туман. А жителька міста каже, що до цього всього додався запах горілого.

"Просто якийсь капець. Що це взагалі? Просто молоком все стоїть. Я думала, це туман виглядає, а тут вонь", — каже жінка на відео.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Проте в публікації до матеріалу користувачі пишуть, що на вулиці просто туман. Також додали, що нічого не смердить.

Якість повітря у Дніпрі

За даними сайту saveecobot, станом на 09:00, 30 жовтня 2024 року повітря дорівнює 75 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Повітря в Дніпрі 30 жовтня

А яка у вас ситуація з погодою?

Раніше "Телеграф" писав, що 28 жовтня, у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У більшості районах столиці підвищена концентрація пилу. А також розповідали, що Київське море катастрофічно обміліло, а вода відступила на сотні метрів. На водосховищі з'явилися численні мілини, а там, де раніше була вода, видно багато острівців.