Ваші предки знали ціну алкоголю, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Деякі з них досить поширені нині в Україні

Українські прізвища таять у собі історію життя наших предків. Вони можуть розповісти про звички, зовнішність, хобі і навіть сферу їхньої діяльності. Деякі родові імена говорять про те, що раніше предки займалися виробництвом спиртних напоїв.

Про це пише Львівський мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Він зазначив, які родові імена отримували люди, які займалися виробництвом вина та пива.

Усього таких прізвищ налічується сім. Деякі з них є досить поширеними нині в Україні.

Так, з виробництвом пива та вина пов’язано виникнення цих родових імен:

Бражник;

Винник;

Пивовар;

Хміляр;

Солодовник;

Вінар;

Віняр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали людям, які мали божественний голос та вміли чудово співати. Загалом таких родових імен налічується чотири в Україні. Одне з них має тисячі носіїв по всій країні. Воно займає 692 місце за популярністю прізвищ. Однак одну з них можна назвати справді рідкісною. Вона належить лише чотирьом українцям.