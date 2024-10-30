Ваші предки знали ціну алкоголю, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку
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Деякі з них досить поширені нині в Україні
Українські прізвища таять у собі історію життя наших предків. Вони можуть розповісти про звички, зовнішність, хобі і навіть сферу їхньої діяльності. Деякі родові імена говорять про те, що раніше предки займалися виробництвом спиртних напоїв.
Про це пише Львівський мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Він зазначив, які родові імена отримували люди, які займалися виробництвом вина та пива.
Усього таких прізвищ налічується сім. Деякі з них є досить поширеними нині в Україні.
Так, з виробництвом пива та вина пов’язано виникнення цих родових імен:
- Бражник;
- Винник;
- Пивовар;
- Хміляр;
- Солодовник;
- Вінар;
- Віняр.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали людям, які мали божественний голос та вміли чудово співати. Загалом таких родових імен налічується чотири в Україні. Одне з них має тисячі носіїв по всій країні. Воно займає 692 місце за популярністю прізвищ. Однак одну з них можна назвати справді рідкісною. Вона належить лише чотирьом українцям.