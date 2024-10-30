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Ваші предки знали ціну алкоголю, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 30 жовтня 2024, 10:02

Деякі з них досить поширені нині в Україні

Українські прізвища таять у собі історію життя наших предків. Вони можуть розповісти про звички, зовнішність, хобі і навіть сферу їхньої діяльності. Деякі родові імена говорять про те, що раніше предки займалися виробництвом спиртних напоїв.

Про це пише Львівський мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Він зазначив, які родові імена отримували люди, які займалися виробництвом вина та пива.

Усього таких прізвищ налічується сім. Деякі з них є досить поширеними нині в Україні.

Так, з виробництвом пива та вина пов’язано виникнення цих родових імен:

  • Бражник;
  • Винник;
  • Пивовар;
  • Хміляр;
  • Солодовник;
  • Вінар;
  • Віняр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали людям, які мали божественний голос та вміли чудово співати. Загалом таких родових імен налічується чотири в Україні. Одне з них має тисячі носіїв по всій країні. Воно займає 692 місце за популярністю прізвищ. Однак одну з них можна назвати справді рідкісною. Вона належить лише чотирьом українцям.

Теги:
#Україна #Історія #Алкоголь #Прізвища