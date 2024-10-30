У Великій Британії горить завод атомних підводних човнів. Є постраждалі, місцеві жителі в паніці (фото, відео)

Поліція називає займання значним

На заводі найбільшої оборонної компанії Великій Британії BAE Systems у Барроу-ін-Фернесі сталася пожежа. Внаслідок події є постраждалі.

Про це пише Mirror. Зазначається, що спалах відбувся в Devonshire Dock Hall (DDH), величезному суднобудівному комплексі та складі, що входить до складу верфі BAE Systems.

"На заводі BAE Systems, де виробляються британські атомні підводні човни, спалахнула велика пожежа. Поліція називає загоряння "значним". На фотографіях і відео, розміщених у мережі, видно, як полум’я та дим заповнюють нічне небо над штаб-квартирою", — йдеться у у матеріалі.

За даними газети, внаслідок пожежі на заводі постраждали двоє людей.

"Наразі пожежні бригади борються з пожежею в районі систем BAE у Барроу. Жителям цього району рекомендується тримати вікна та двері зачиненими. Ми цінуємо вашу співпрацю, поки ми розбираємося з інцидентом", — сказали у пожежно-рятувальній службі.

Місцеві жителі поділилися своїми побоюваннями, що сильна пожежа може мати "справді погані" наслідки. Вони поділилися у соціальних мережах кількома фотографіями пожежі та висловили стурбованість за безпеку.

BAE Systems — найбільший оборонний підрядник у Європі, який обслуговує Міністерство оборони, тому жителі Барроу справді переймаються тим, що будь-який інцидент там може виявитися особливо серйозним.

Один стурбований мешканець написав у Facebook: "А що там із ядерною штукою?" Інший написав: "Хіба це не дуже погано? ... Я просто подумав про атомні підводні човни". Третій додав: "Це жахливо". Інші висловили стурбованість за тих, хто працює на об’єкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі сталася велика пожежа на складах. Через це люди виявилися заблокованими в електричці.