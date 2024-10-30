Паперової тяганини стане менше? Міноборони анонсували важливі зміни для військових

На ці зміни чекали захисники

Міноборони скоротило перелік майна військових, яке підлягає поверненню. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Турбуватися про їх здачу військовим більше не доведеться.

"Ці зміни впроваджуємо наказом Міноборони. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо. Продовжуємо працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність наших захисників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення до Сил оборони вже було призвано понад мільйон українців. Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко, планують мобілізувати ще 160 тисяч громадян. Це дасть змогу укомплектувати підрозділи до 85% від потреби.

Як повідомляв "Телеграф", воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на 3 місяці. За ухвалення документів виступила більшість народних обранців — 304. Рішення передбачає подовження особливого правового режиму до 7 лютого 2025 року.