Перевищив у сотні разів? У Києві показник забрудненості повітря переполошив містян

На Оболоні може бути максимальний рівень забруднення з усіх можливих

У середу, 30 жовтня, якість повітря у Києві, в окремих районах, залишає бажати кращого. Так, згідно з даними моніторингової платформи SaveEcoBot, у кількох районах столиці спостерігається підвищена концентрація пилу. Водночас, дані моніторингової платформи Aqicn взагалі вражають уяву — на Оболоні може бути максимальний рівень забруднення з усіх можливих.

Як свідчить інформація на сайті платформи SaveEcoBot, шкідливий рівень часточок пилу у повітрі для чутливих груп населення спостерігається у Святошинському та Голосіївському районах міста.

Примітно, що згідно з даними моніторингової платформи Aqicn, рівень забруднення в Оболонському районі Києва сягнув небезпечної позначки у 500 одиниць, що є найбільшим показником з усіх можливих. Проте, це може бути збій у системі. Надзвичайно високий показник не міг не переполошити киян. Водночас, інші платформи з моніторингу якості повітря цю інформацію не підтверджують.

Водночас, як стверджують у КМДА, рівень забрудненості повітря низький, а радіаційний фон – у нормі.

"Станом на 08:00 30 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА", — йдеться в повідомленні.

Індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. Серед наслідків вдихання такого повітря для здоров’я людини можуть бути: дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Розгорнуті дані щодо рівня забруднення атмосферного повітря за адресою: вулиця Пшенична, 2а у місті Київ:

Розгорнуті дані щодо рівня забруднення атмосферного повітря за адресою: вулиця Китаївська, 22 у місті Київ:

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