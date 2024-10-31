Незвично і цікаво звучать: п'ять давніх українських імен для дівчаток

Ці жіночі імена наповнені таємничості

Давні українські імена є відображення багатої української культури та важливих цінностей. Вони нагадують про зв'язок із предками та про довгу історію нашого народу.

Давні імена уособлюють силу, могутність та незламність українського народу. Вони допомагають дитині почувати себе впевненішою та міцнішою. "Телеграф" зібрав добірку потужних імен українського походження для дівчаток.

Зоряна — старовинне ім'я, яке виникло ще у наших предків-слов'ян. Воно означає "ясна зоря". Таке жіноче ймення було широко поширеним в давнину, хоча і зараз його часто можна почути.

— старовинне ім'я, яке виникло ще у наших предків-слов'ян. Воно означає "ясна зоря". Таке жіноче ймення було широко поширеним в давнину, хоча і зараз його часто можна почути. Василина — популярне українське ім'я, яке бере початок від чоловічого — Василь. Своєю чергою воно з'явилось від грецького слова "базілеус", що означає "цар".

— популярне українське ім'я, яке бере початок від чоловічого — Василь. Своєю чергою воно з'явилось від грецького слова "базілеус", що означає "цар". Лада — рідкісне жіноче ім'я, яке утворилося у давнину. Воно бере початок зі слов’янської міфології, де Лада була богинею любові та краси. "Лада" асоціюється з гармонією, спокоєм та красою. Оскільки ім'я походить від слова "лад", то загалом воно означає "гарна", "хороша".

Акилина — незвичне ім'я, яке потрапило в Київську Русь з Візантії після прийняття християнства й набуло популярності. З латині воно перекладається як "орлиця". Таке ім'я відрізнятиме дитину від інших й додаватиме певної загадковості.

— незвичне ім'я, яке потрапило в Київську Русь з Візантії після прийняття християнства й набуло популярності. З латині воно перекладається як "орлиця". Таке ім'я відрізнятиме дитину від інших й додаватиме певної загадковості. Трояна — також цікаво звучить і рідко таке почуєш. Заведено вважати, що воно утворилось від назви старовинного міста на узбережжі Малої Азії — Троя. Рідкісне жіноче ім'я має значення "примножувати".

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища виникли від імен слов'янських богів. Перевірте, можливо, серед них є саме ваше.