Залишила сина в Москві і переїхала з Шустером до Києва: що відомо про колишню громадянську дружину ведучого

З Ольгою Невською телеведучий познайомився у Москві

Про особисте життя популярного телеведучого Савіка Шустера, який виїхав за кордон, зараз нічого невідомо. Але раніше він був одружений з італійкою, яка народила йому двох дітей і перебував у цивільному шлюбі з російським стилістом Ольгою Невською.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки років Савік Шустер був у стосунках із росіянкою, і як вона виглядала. Ми дізналися про жінку про деякі факти.

Особисте життя Савіка Шустера

Телеведучий українських та російських передач мало поширювався про особисте життя. У середині 80-х років він працював у Флоренції (Італія) і зустрів там свою першу дружину й отримав місцеве громадянство. Незабаром у пари народився син Стефано та дочка Сара. Але дружина відмовилася їхати з Шустером до інших країн, коли він почав стрімко розвивати кар’єру журналіста. У підсумку шлюб розпався.

Як виглядає колишня громадянська дружина Савіка Шустера і що про неї відомо

Через багато років у Москві телеведучий познайомився з Ольгою Невською, яка працювала стилістом. Вони мешкали у цивільному шлюбі з 2005 року. В інтерв’ю "Детектор медіа" за 2018 рік Ольга розповідала, що у неї від попередніх стосунків є син Артем. Підліток тяжко переживав розлучення батьків і тому спочатку у нього не склалися стосунки із Савіком Шустером. Через це Ольга прийняла рішення залишити сина у Москві та переїхати з телеведучим до Києва, але часто приїжджала до Артема, бо боялася втратити з ним зв’язок. Хоча згодом стосунки її сина та Шустера стали трохи теплішими.

Як виглядає колишня дружина Шустера Ольга Невська

У Києві дівчина займалася справами "Студії Савіка Шустера" як продюсер. У 2009 році Савік зробив коханій пропозиції та серця у романтичній обстановці, у ресторані, на очах у друзів та колег. І Невська відповіла йому згодою.

Ольга Невська та Савік Шустер разом жили у Києві

Але пара так і не пішла під вінець через те, що Савік на той момент ще не оформив розлучення зі своєю італійською дружиною. У 2012 році стало відомо, що телеведучий покинув Ольгу Невську.

Савік Шустер зробив Ользі Невській пропозицію

У ЗМІ повідомляли, що після розриву жінка повернулася до Москви й намагалася завоювати велике кіно, вона навчалася на режисера. Ольга розповідала, що дуже любила Шустера, купила у Києві квартиру, мріяла про спільне життя. Але він вирішив розлучитися з нею і попросив її піти з продакшена. Через це жінка кілька місяців просто лежала у ліжку, не бажаючи нічого робити. Де зараз Ольга Невська і чим займається – невідомо, оскільки у відкритому доступі цієї інформації немає.

Ольга Невська та Савік Шустер розлучилися у 2012 році

Незабаром після їх розставання в мережі ходили чутки, що Савік завів роман з українкою, яка молодша за нього на 32 роки. Йшлося про Олену Оріхову. Але ці плітки не підтвердились.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдиний син ведучої Надії Матвєєвої. Він трохи молодший за маминого бойфренда.