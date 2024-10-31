Число жертв від повені в Іспанії продовжує зростати. Відео та всі деталі

Кількість людей, які загинули внаслідок стихійного лиха, продовжує зростати

В Іспанії, де вирує масштабне стихійне лихо — повінь, спричинена штормом Dana, продовжує зростати кількість загиблих. За попередніми даними, йдеться про 95 людей.

Про це повідомляє Associated Press. Зливи, які розпочалися кілька днів тому, викликали повені на півдні та сході Іспанії, від Малаги до Валенсії.

В результаті сільські вулиці перетворилися на річки, було пошкоджено будинки, порушено транспортні розв’язки.

У мережі з’явилися фото та відео наслідків повені.

Тим часом, влада Іспанії піддалася критиці після стихійного лиха. Як повідомляє німецький таблоїд Bild, іспанські громадяни та ЗМІ критикують центральну та місцеву владу за несвоєчасну реакцію на загрозу. Так, служби цивільної оборони розіслали мешканцям попередження про повінь лише після 8 години вечора 29 жовтня, тоді як метеослужба Aemet оголосила "червоний" рівень тривоги ще вранці того ж дня.

Місцева влада відкидає критику, оскільки "ніхто не міг передбачити жорстокі наслідки" сильних злив.

Раніше"Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року північна Італія за іншими країнами сильно постраждала від руйнівної стихії.