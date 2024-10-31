День святого Миколая 2024: коли відзначатимуть українці, традиції свята

Дата улюбленого свята дітей змістилася згідно з новоюліанським календарем

День святого Миколая – улюблене свято багатьох дітей та дорослих. Традиційного з нього розпочинався цикл різдвяно-новорічних свят. Цього дня дітям дарують солодощі та розповідають про значення та важливість Святого Миколая. Цього року вже вдруге поспіль українці відзначатимуть свято у нову дату.

Коли День Святого Миколая у 2024 році

У 2024 році в Україні свято День Святого Миколая відзначатиметься у п’ятницю, 6 грудня. Раніше він святкувався 19 грудня, проте з переходом ПЦУ на новоюліанський церковний календар, дата свята змістилася. Таким чином Україна відзначатиме День Святого Миколая разом із європейцями – 6 грудня.

Традиції свята

У День Святого Миколая віруючі традиційно ходять до храмів на святкові богослужіння. Вони моляться святому Миколаю і просять його заступництва, а також моляться за мир в Україні.

Це свято часто називають дитячим, і це не дивно, адже діти дуже люблять свято Миколая. Цього дня дорослі радують дітей подарунками та солодкими гостинцями, кладучи їх під подушку. А коли малюки вранці знаходять солодощі та подарунки, то дорослі кажуть, що це приніс Святий Миколай.

Цікаво, що в період Радянського союзу українцям намагалися нав’язати образ антирелігійного Діда Мороза замість Святого Миколая. Після початку незалежності українці почали повертати традицію святкувати День святого Миколая та прищеплювати її дітям. Напередодні свята діти навіть пишуть листи до Святого Миколая, розповідають, які вони були чемні та слухняні та просять подарунки. Вважається, що презенти та гостинці дістаються лише найслухнянішим дітям, але на практиці це не завжди так.

Раніше "Телеграф" розповідав про День усіх святих або Хелловін. Коли відзначається свято у 2024 році та що потрібно знати про його традиції.