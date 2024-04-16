Землю несподівано накрила магнітна буря: коли вона закінчиться

Геомагнітні коливання досягають сили 6 балів, хоча обіцяли, що все буде спокійно

Прогнозування як метеорологічної, так і космічної погоди — справа непроста і залежить від багатьох чинників. Так, хоч тільки вранці вчені обіцяли спокійну геомагнітну обстановку, вже надвечір 16 квітня Землю накрила відчутна магнітна буря.

Сила коливань досягає 6 балів, при цьому в найближчі пару днів геомагнітне поле Землі ще вируватиме, обіцяють прогнози сервісу Meteoagent, який спирається на дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та Центру прогнозу космічної погоди.

16 квітня магнітна буря досягне сили у 6 балів (K-index 6), що є показником середньої сили, після чого 17 квітня геомагнітні коливання дещо стихнуть, але 18 квітня Земля знову опиниться під впливом магнітної бурі силою у 5 балів (K-index 5) .

Після цього, згідно з останніми прогнозами, геомагнітне поле заспокоїться і метеозалежні люди зможуть перепочити.

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