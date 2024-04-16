Землю неожиданно накрыла магнитная буря: когда она закончится

Геомагнитные колебания достигают силы в 6 баллов, хотя обещали, что все будет спокойно

Прогнозирование как метеорологической, так и космической погоды, — дело непростое и зависит от многих факторов. Так, хоть только утром ученые обещали спокойную геомагнитную обстановку, уже к вечеру 16 апреля Землю накрыла ощутимая магнитная буря.

Сила колебаний достигает 6 баллов, при этом в ближайшие пару дней геомагнитное поле Земли еще будет бурлить, обещают прогнозы сервиса Meteoagent, который опирается на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца и Центра прогноза космической погоды.

16 апреля магнитная буря достигнет силы в 6 баллов (K-index 6), что является показателем средней силы, после чего 17 апреля геомагнитные колебания несколько стихнут, но 18 апреля Земля снова окажется под воздействием магнитной бури силой в 5 баллов (K-index 5) .

После этого, согласно с последними прогнозами, геомагнитное поле успокоится и метеозависимые люди смогут передохнуть.

График магнитных бурь на апрель 2024

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме магнитных бурь Украину ждет еще и непогода, — согласно с прогнозами синоптиков, на нашу страну надвигаются снег, грозы и дожди.