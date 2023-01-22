Іменини Олени у 2025 році: всі дні, коли Олена святкує День ангела

Є багато версій про те, звідки походить ім’я Олена

Ім’я Олена — одне з найпопулярніших в Україні та в усьому світі загалом. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, і коли всі іменини Олени на рік.

Значення імені Олена

Точна етимологія імені незрозуміла, прийнято вважати, що ім’я Єлена походить від імені давньогрецького бога Сонця Геліоса і перекладається як "сонячний промінь", "сонячне світло". Крім того, воно могло походити від слова "елліни" — так називали себе греки, або ж від грецького "елені", що перекладається як "факел". Однією з найвідоміших носіїв цього імені є Єлена Прекрасна (Троянська, Спартанська), героїня давньогрецької міфології. Також було дорійське божество родючості Єлена, яке вшановувалося в Спарті.

На території сучасної України ім'я Єлена трансформувалося в Олена, — для східнослов'янських мов характерна заміна початково "є" на "о".

У народі також використовуються форми імені Лєна, Альона, Хелена, Ілена, Ялена, Елін, Еліна, Ілона — деякі з цих форм давно використовуються як самостійні імена. В Україні також популярна форма "Оленка".

Коли День ангела Олени?

Носії імені Олена декілька разів на рік відзначають іменини за православним церковним календарем.

Перерахуємо всі Дні ангела Олени:

16 березня, 21 травня — рівноапостольна цариця Олена Константинопольська;

26 травня, — дочка апостола Алфея Свята Олена;

11 липня — рівноапостольна княгиня Ольга (у хрещенні Олена);

30 жовтня, — преподобна королева Олена Сербська.

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