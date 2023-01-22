Именины Елены в 2025 году: все дни, когда Лена празднует День ангела

Есть много версий о том, откуда произошло имя Елена

Имя Елена, — одно из самых популярных в Украине и во всем мире в целом. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, и когда все именины Елены в году.

Значение имени Елена

Точная этимология имени неясна, принято считать, что имя Елена произошло от имени древнегреческого бога Солнца Гелиоса и переводится как "солнечный луч", "солнечный свет". Кроме того, оно могло произойти от слова "эллины", — так называли себя греки, или же от греческого "элени", что переводится как "факел". Одной из известнейших носительниц этого имени является Елена Прекрасная (Троянская, Спартанская), героиня древнегреческой мифологии. Также было дорийское божество плодородия Елена, которое почиталось в Спарте.

На территории современной Украины имя Елена трансформировалось в Олена — для восточнославянских языков характерна замена начального "е" на "о".

В народе также используются формы имени Лена, Алёна, Хелена, Еления, Илена, Ялена, Элин, Элина, Илона, — некоторые из этих форм давно используются как самостоятельные имена. В Украине также популярна форма "Оленка".

Когда День ангела Елены?

Носители имени Елена несколько в году отмечают именины по церковному православному календарю.

Перечислим все Дни ангела Елены:

16 марта, 21 мая, — равноапостольная царица Елена Константинопольская;

26 мая, — дочь апостола Алфея Святая Елена;

11 июля, — равноапостольная княгиня Ольга (в крещении Елена);

30 октября, — преподобная королева Елена Сербская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие, казалось бы, безобидные подарки нельзя дарить родственникам по народным приметам, чтобы не навредить им.