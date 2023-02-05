Іменини Петра у 2025 році: всі дні, коли Петрик святкує День ангела
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Різні форми імені Петро популярні по всьому світу
Ім’я Петро — одне з найпоширеніших в Україні та в багатьох інших країнах світу. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі дні ангела Петра протягом року.
Значення імені Петро
Це давньогрецьке ім’я, що походить від слова "петрос", що перекладається як "камінь" або "скеля".
В інших країнах поширені такі форми цього імені як Пітер, Педро, П’єр. Також зустрічаються розмовні форми Петя, Петько, Петруша, Петюня, Петрик, Петрусь, Петрусьо, Петрусик.
Найвідомішими носіями цього імені для українців є такі особи як апостол Петро, митрополити Київські Петро Святитель та Петро Могила, аристократ Петро Скоропадський, гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, отаман Петро Калнишевський, екс-президент України Петро Порошенко.
Коли День ангела Петра?
Носії імені Петро відзначають іменини декілька разів на рік за церковним православним календарем.
Головні іменини Петра відзначають у дні пам’яті священномученика, апостола з 12 Петра, — 16 січня, 29 червня.
Тепер перерахуємо всі іменини Петра по місяцях, включаючи менш важливі:
- у січні: 9, 12, 13, 22, 26, 30;
- у лютому: 1;
- у квітні: 10;
- у травні: 3, 18;
- у липні: 1;
- у серпні: 9;
- у вересні: 3, 10, 13, 22;
- у жовтні: 4, 9, 31;
- у листопаді: 22, 25;
- у грудні: 21, 28, 31.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку відмінних ідей, що можна подарувати чоловікові на свято.