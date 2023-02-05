Іменини Петра у 2025 році: всі дні, коли Петрик святкує День ангела

Різні форми імені Петро популярні по всьому світу

Ім’я Петро — одне з найпоширеніших в Україні та в багатьох інших країнах світу. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі дні ангела Петра протягом року.

Значення імені Петро

Це давньогрецьке ім’я, що походить від слова "петрос", що перекладається як "камінь" або "скеля".

В інших країнах поширені такі форми цього імені як Пітер, Педро, П’єр. Також зустрічаються розмовні форми Петя, Петько, Петруша, Петюня, Петрик, Петрусь, Петрусьо, Петрусик.

Найвідомішими носіями цього імені для українців є такі особи як апостол Петро, митрополити Київські Петро Святитель та Петро Могила, аристократ Петро Скоропадський, гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, отаман Петро Калнишевський, екс-президент України Петро Порошенко.

Коли День ангела Петра?

Носії імені Петро відзначають іменини декілька разів на рік за церковним православним календарем.

Головні іменини Петра відзначають у дні пам’яті священномученика, апостола з 12 Петра, — 16 січня, 29 червня.

Тепер перерахуємо всі іменини Петра по місяцях, включаючи менш важливі:

у січні: 9, 12, 13, 22, 26, 30;

у лютому: 1;

у квітні: 10;

у травні: 3, 18;

у липні: 1;

у серпні: 9;

у вересні: 3, 10, 13, 22;

у жовтні: 4, 9, 31;

у листопаді: 22, 25;

у грудні: 21, 28, 31.

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