Заради однієї зі стрічок тут навіть запустили фонтан, який роками не працював

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Київський ВДНГ у кіно ставав московським Будинком союзів, місцем зустрічі шпигунів і президентською адміністрацією. У його павільйонах знімали "Смерть Сталіна", "Душку", "Райських птахів" та "Слугу народу" – і кожна з цих історій залишила власний слід.

Про кінематографічні перевтілення знайомих київських локацій розповідає "Телеграф". У цій прогулянці є і масштабні декорації державного похорону, і керамічні панно, пов’язані зі станцією метро "Хрещатик".

Павільйони ВДНГ отримували в кіно нові адреси та призначення

Як на ВДНГ відтворювали Москву

Для британсько-французької сатири "Смерть Сталіна" 2017 року знімальна група обрала павільйон №4. Будівлю, колись присвячену сільськогосподарській науці, перетворили на московський Будинок союзів. Саме там 1953 року відбувалося прощання з радянським диктатором.

Усередині павільйону розвісили червону тканину й зібрали величезну масовку. Колони та пишне оздоблення стали тлом для відтворення державного похорону: у кадрі київська виставкова будівля отримала зовсім іншу адресу й призначення.

У павільйоні №4 відтворили державне прощання з радянським диктатором

Французький шпигунський трилер "Прощальна справа" теж використав ВДНГ як Москву. На головній площі зняли таємну зустріч агентів, а для потрібної атмосфери привезли старі радянські автомобілі, вивісили червоні прапори та прикрасили фасади афішами радянських акторів. Інші московські вулиці для цієї стрічки відтворювали на Хрещатику, у Дарниці й поблизу музею історії Другої світової війни.

Радянські автомобілі й прапори змінили головну площу для "Прощальної справи"

Кінотеатр у павільйоні та панно з історією

У нідерландському фільмі "Душка" режисера Йоса Стеллінга нову роль отримав павільйон №7. Колишню будівлю машинобудування перетворили на кінотеатр, у якому за сюжетом відбувався фестиваль. Знімальна група домоглася й запуску центрального фонтану ВДНГ після кількох років простою.

Для "Душки" павільйон машинобудування перетворили на фестивальний кінотеатр

Однак екранний кінотеатр складався з двох різних київських локацій. Його внутрішні сцени знімали вже в Київській консерваторії – за межами виставкового комплексу.

Для "Райських птахів" українського режисера Романа Балаяна знадобився павільйон №2. Герої стрічки приходять туди на американську виставку, а в кадрі можна роздивитися старі панно із зображеннями колгоспників і тварин. Їхня авторка Оксана Грудзинська створювала також керамічні композиції для станції метро "Хрещатик".

Панно Оксани Грудзинської можна роздивитися у "Райських птахах"

Велосипед Голобородька й історія оранжереї

У серіалі "Слуга народу" головний павільйон ВДНГ став президентською адміністрацією. Саме сюди велосипедом приїжджав Василь Голобородько у виконанні Володимира Зеленського. Біля будівлі його герой зустрічався з мітингувальниками та дарував квіти героїні Олени Кравець.

Після зйомок "Слуги народу" біля павільйону облаштували фотозону з велосипедом

Після зйомок поблизу павільйону облаштували фотозону з президентським велосипедом. Для серіалу його спеціально переробили з американського Schwinn, тож упізнаваним реквізитом стала не тільки архітектура комплексу.

Інший погляд на ВДНГ дає документальна "Історія зимового саду". Тут у центрі уваги – жінка, яка все життя доглядала за квітами, та простір оранжереї. Поруч із павільйонами, що грали державні установи й місця шпигунських зустрічей, знайшлася локація для історії про щоденну працю серед рослин.

"Історія зимового саду" присвячена жінці, яка все життя доглядала за квітами

Усі ці кіномаршрути починаються за однією адресою: Київ, проспект Академіка Глушкова, 1 – Національний комплекс "Експоцентр України".

Раніше "Телеграф" показував особняк в Одесі, який приховує розкішні мармурові зали та позолочену ліпнину.