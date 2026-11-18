За знайомими колонами ховається цілий кіновсесвіт: це місце в Києві ставало "Москвою" та резиденцією президента
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Заради однієї зі стрічок тут навіть запустили фонтан, який роками не працював
Київський ВДНГ у кіно ставав московським Будинком союзів, місцем зустрічі шпигунів і президентською адміністрацією. У його павільйонах знімали "Смерть Сталіна", "Душку", "Райських птахів" та "Слугу народу" – і кожна з цих історій залишила власний слід.
Про кінематографічні перевтілення знайомих київських локацій розповідає "Телеграф". У цій прогулянці є і масштабні декорації державного похорону, і керамічні панно, пов’язані зі станцією метро "Хрещатик".
Як на ВДНГ відтворювали Москву
Для британсько-французької сатири "Смерть Сталіна" 2017 року знімальна група обрала павільйон №4. Будівлю, колись присвячену сільськогосподарській науці, перетворили на московський Будинок союзів. Саме там 1953 року відбувалося прощання з радянським диктатором.
Усередині павільйону розвісили червону тканину й зібрали величезну масовку. Колони та пишне оздоблення стали тлом для відтворення державного похорону: у кадрі київська виставкова будівля отримала зовсім іншу адресу й призначення.
Французький шпигунський трилер "Прощальна справа" теж використав ВДНГ як Москву. На головній площі зняли таємну зустріч агентів, а для потрібної атмосфери привезли старі радянські автомобілі, вивісили червоні прапори та прикрасили фасади афішами радянських акторів. Інші московські вулиці для цієї стрічки відтворювали на Хрещатику, у Дарниці й поблизу музею історії Другої світової війни.
Кінотеатр у павільйоні та панно з історією
У нідерландському фільмі "Душка" режисера Йоса Стеллінга нову роль отримав павільйон №7. Колишню будівлю машинобудування перетворили на кінотеатр, у якому за сюжетом відбувався фестиваль. Знімальна група домоглася й запуску центрального фонтану ВДНГ після кількох років простою.
Однак екранний кінотеатр складався з двох різних київських локацій. Його внутрішні сцени знімали вже в Київській консерваторії – за межами виставкового комплексу.
Для "Райських птахів" українського режисера Романа Балаяна знадобився павільйон №2. Герої стрічки приходять туди на американську виставку, а в кадрі можна роздивитися старі панно із зображеннями колгоспників і тварин. Їхня авторка Оксана Грудзинська створювала також керамічні композиції для станції метро "Хрещатик".
Велосипед Голобородька й історія оранжереї
У серіалі "Слуга народу" головний павільйон ВДНГ став президентською адміністрацією. Саме сюди велосипедом приїжджав Василь Голобородько у виконанні Володимира Зеленського. Біля будівлі його герой зустрічався з мітингувальниками та дарував квіти героїні Олени Кравець.
Після зйомок поблизу павільйону облаштували фотозону з президентським велосипедом. Для серіалу його спеціально переробили з американського Schwinn, тож упізнаваним реквізитом стала не тільки архітектура комплексу.
Інший погляд на ВДНГ дає документальна "Історія зимового саду". Тут у центрі уваги – жінка, яка все життя доглядала за квітами, та простір оранжереї. Поруч із павільйонами, що грали державні установи й місця шпигунських зустрічей, знайшлася локація для історії про щоденну працю серед рослин.
Усі ці кіномаршрути починаються за однією адресою: Київ, проспект Академіка Глушкова, 1 – Національний комплекс "Експоцентр України".
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