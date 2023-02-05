Именины Петра в 2025 году: все дни, когда Петя празднует День ангела

Разные формы имени Петр популярны по всему миру

Имя Петр, — одно из распространенных в Украине и во многих других странах мира. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Петра в течение года.

Значение имени Петр

Это древнегреческое имя, которое происходит от слова "петрос", что переводится как "камень" или "скала".

В других странах распространены такие формы этого же имени как Питер, Педро, Пьер. Также встречаются разговорные формы Петя, Петька, Петруша, Петюня, Петрик, Петрусь, Петрусьо, Петрусик.

Самыми известными носителями этого имени для украинцев являются такие личности как апостол Петр, митрополиты Киевские Петр Святитель и Петр Могила, аристократ Петр Скоропадский, гетман Петр Конашевич-Сагайдачный, атаман Петр Калнышевский, экс-президент Украины Петр Порошенко.

Когда День ангела Петра?

Носители имени Петр отмечают именины несколько раз в году по церковному православному календарю.

Главные именины Петра отмечают в дни памяти священномученика, апостола из 12-ти Петра, — 16 января, 29 июня.

Теперь перечислим все именины Петра по месяцам, включая менее важные:

в январе: 9, 12, 13, 22, 26, 30;

в феврале: 1;

в апреле: 10;

в мае: 3, 18;

в июле: 1;

в августе: 9;

в сентябре: 3, 10, 13, 22;

в октябре: 4, 9, 31;

в ноябре: 22, 25;

в декабре: 21, 28, 31.

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