Іменини Павла у 2025 році: усі дні, коли Паша святкує День ангела

Різні форми імені Паша популярні по всьому світу

Ім’я Павло нехай і не найпопулярніше в останні роки, але все ж таки дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі іменини Павла протягом року.

Значення імені Павла

Початково ім’я походить від латинського слова "paulus", що означає "маленький", "скромний" або "невеликий". Потім воно було поширене у Стародавній Греції, але справді популярним стало завдяки поширенню християнства, де одним із головних біблійних героїв є один із апостолів святий Павло.

У різних країнах зустрічаються такі форми цього імені як Пауль, Пабло, Паоло, Пол, Паваллі.

Також є такі розмовні форми імені Павло як Павлуша, Паша, Павлик, Павлуня, Пава, Павлусь, Павлуня, Павлій.

Історія знає багато патріархів, Пап, єпископів та святих з ім’ям Павло. Серед видатних українців варто згадати такі постаті як гетьмани Павло Бут, Павло Скоропадський та Павло Тетеря, письменники Павло Грабовський та Павло Загребельний, поети Павло Тичина та Павло Русин, етнограф та автор гімну України Павло Чубинський.

Коли День ангела Павла?

Носії імені Павло відзначають іменини десятки разів на рік за православним церковним календарем. Головні іменини, — 29 червня, у день пам’яті святого апостола Павла.

Також перерахуємо всі Дні ангела Павла по місяцях, включаючи й менш важливі:

у січні: 10, 14, 15;

у лютому: 16;

у березні: 4, 7, 10, 29;

у травні: 18;

у червні: 2, 29;

у липні: 16;

у серпні: 17, 30;

у вересні: 10;

у жовтні: 4;

у листопаді: 4, 6;

у грудні: 7, 15, 22.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився добіркою відмінних ідей, що можна подарувати чоловікові на свято.