Именины Павла в 2025 году: все дни, когда Паша празднует День ангела

Разные формы имени Паша популярны по всему миру

Имя Павел пусть и не самое популярное в последние годы, но все же весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все именины Павла в течение года.

Значение имени Павла

Изначально имя происходит от латинского слова "paulus", что значит "маленький", "скромный" или "небольшой". Потом оно было распространено в Древней Греции, но действительно популярным стало благодаря распространению христианства, где один из главных библейских героев является один из апостолов святой Павел.

В разных странах встречаются такие формы этого же имени как Пауль, Пабло, Паоло, Пол, Павалли.

Также есть такие разговорные формы имени Павел как Павлуша, Паша, Павлик, Павлуня, Пава, Павлусь, Павлуня, Павлий.

История знает много патриархов, Пап, епископов и святых с именем Павел. Среди выдающихся украинцев стоит вспомнить такие личности как гетманы Павел Бут, Павел Скоропадский и Павел Тетеря, писатели Павел Грабовский и Павел Загребельный, поэты Павел Тычина и Павел Русин, этнограф и автор гимна Украины Павел Чубинский.

Когда День ангела Павла?

Носители имени Павел отмечают именины десятки раз в году по церковному православному календарю. Главные именины, — 29 июня, в день памяти святого апостола Павла.

Также перечислим все Дни ангела Павла по месяцам, включая и менее важные:

в январе: 10, 14, 15;

в феврале: 16;

в марте: 4, 7, 10, 29;

в мае: 18;

в июне: 2, 29;

в июле: 16;

в августе: 17, 30;

в сентябре: 10;

в октябре: 4;

в ноябре: 4, 6;

в декабре: 7, 15, 22.

Напомним, ранее "Телеграф" делился подборкой отличных идей, что можно подарить мужчине на праздник.