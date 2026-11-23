Знахідку показали у відповідь на заклик поділитися незвичними речами із секондгендів

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У секондгендах іноді можна натрапити на речі з таким незвичним дизайном, що повз них важко пройти повз. Деякі знахідки дивують формою, розміром або виглядом і швидко стають темою обговорень у мережі.

Саме так сталося з маленькою сумочкою, яка за формою нагадує труну та привернула увагу користувачів Threads. Незвичний аксесуар показала користувачка @nas_t_ka у відповідь на допис із проханням поділитися найдивнішими знахідками із секондгендів.

У Threads обговорювали, чи не надто маленькою виявилася ця сумочка

На фото видно невелику сумочку темного кольору з незвичним силуетом, що нагадує труну. Її форма одразу привернула увагу учасників обговорення, адже такий дизайн складно назвати звичайним повсякденним аксесуаром.

Втім, сама власниця публікації купувати знахідку не стала. На запитання іншої користувачки, чи забрала вона сумочку додому, @nas_t_ka відповіла: "Ні, то не мій стиль".

Інші учасниці також відреагували на незвичний аксесуар. Зокрема, @juli_e_bessonova зазначила, що форма сумочки її не здивувала, однак сам виріб видався їй надто маленьким. Так звичайна знахідка із секондгенду стала приводом для жвавого обговорення в Threads.

Власниця знахідки не стала її купувати, а коментаторці сумочка здалася надто маленькою

Раніше "Телеграф" також розповідав, як позбутися характерного запаху речей із секондгенду та що варто зробити з одягом перед пранням, аби він став свіжішим.