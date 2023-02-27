Іменини Софії у 2025 році: усі дні, коли Софа святкує День ангела
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Не всі знають про походження цього імені
Ім’я Софія — стародавнє, красиве і дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Софії протягом року.
Значення імені Софія
Це грецьке ім’я, яке перекладається як "мудрість", "розум", "наука". На територію сучасної України поширилося з християнством, і зараз досить часто зустрічається по всьому світу, особливо в Іспанії, Франції, Італії, Румунії, Латинській Америці, Португалії.
Поширені такі форми імені як Соф'я, Софі, Соня, Софа, Фія, Софійка.
Серед відомих носіїв імені Софія можна згадати таких як співачка Софія Ротару, перша українська жінка-офіцер Софія Галечко, письменниця Софія Парфанович, княгиня Софія Чарторійська.
Вважають, що Софії недовірливі, обережні, вольові, самостійні, досягають успіху там, де в інших опускаються руки. Міцні стосунки вони будують лише з тими людьми, з якими можуть бути по-справжньому відвертими.
Цікавий факт: Свята Софія — назви цілого ряду православних храмів у різних країнах. Один із таких є у Києві.
Коли День ангела Софії?
Іменини Софії відзначаються два рази на рік за церковним православним календарем:
- 17 вересня, — Софія Римська;
- 18 вересня, — Софія Єгипетська;
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що категорично не варто дарувати жінкам на свята.