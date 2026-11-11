Гарний вибір чи колхоз? Який годинник носить скандальний посадовець з крокодилом (фото)

Загальна вартість двох його хронометрів — понад 6 млн гривень

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Фігурант розслідування розкрадання коштів на захисних спорудах енергооб’єктів Київщини Владислав Соколов носить годинники, вартість яких перевищує 100 тисяч євро. Скандальний бізнесмен із Дніпра, якого тепер називають "чоловік з крокодилом", не тільки влаштував зі свого житла ікону несмаку "за всі гроші світу", але й обирає аксесуари, які "кричать" про його статус.

Про годинники Владислава Соколова "Телеграфу" розповів блогер cats_and_watches, запитавши в українців: "Як думаєте, гарний вибір чи колхоз?". Бізнесмен "засвітив" два годинники: Audemars Piguet Royal Oak Offshore із діамантовим безелем та золотий Patek Philippe 5070, загальною вартістю близько 6 632 890 гривень.

"Влад Соколов, звісно ж, під стать своєму пентхаусу обрав годинники в стилі дорого-богато … Обидві моделі вже старенькі (випускалися до 2010 року), але разом коштують понад €130.000", — пише фахівець.

Audemars Piguet з діамантами

Audemars Piguet Royal Oak Offshore із діамантовим безелем – великий наручний хронограф, який випускали до 2010 року. Ювелірне виконання цієї лінійки поєднувало сталевий корпус із коштовним камінням та білим золотом.

Безель годинника (кільцеподібна деталь корпусу наручного годинника) виготовлений із 18-каратного білого золота: у ньому закріплено 16 діамантів і 16 сапфірів багетного огранювання. Окрім функції хронографа, годинник має індикацію дати.

Золотий Patek Philippe

Patek Philippe представила хронограф 5070 у 1998 році, спочатку – лише в жовтому золоті. Згодом з’явилися версії з білого й рожевого золота та платини, а виробництво лінійки завершилося у 2010 році.

Джерелом натхнення для дизайну 5070 був історичний спліт-хронограф 2512, який зберігається в музеї Patek Philippe. Варіанти з рожевого й білого золота зі сріблястими циферблатами випускали приблизно у 2003–2007 роках.

Усередині встановили механізм CH 27-70 з ручним заведенням на базі Lemania 2310. На циферблаті розміщено два допоміжні лічильники й тахіметрична шкала, а корпус має характерний багатоступеневий безель.

Що відомо про Владислава Соколова

Бізнесмен із Дніпра став фігурантом розслідування розкрадання коштів на захисних спорудах енергооб’єктів Київщини. За попередніми підрахунками слідства, завищення вартості матеріалів могло сягнути 20,8 млн грн. Під час обшуків слідчі побачили "царські" інтер’єри Соколова — з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критим басейном, тераріумом зі справжнім крокодилом та Rolls-Royce.

Владислав Соколов оточує себе показною розкішшю

Соколов народився в Луганську, жив і працював у Дніпрі, торгував металопродукцією та у 2015 році був комерційним директором торгового дому "Металург". 47-річний чоловік також є членом Федерації бодібілдингу Дніпропетровської області, майстром спорту та дворазовим чемпіоном України з боксу.

Владислав Соколов вразив українців дорогим несмаком

Бізнесмена пов’язують із компаніями "Сталь Плюс" і "ТД Тризуб", які постачали металопродукцію підрядникам на будівництві захисту енергооб’єктів. Загальна вартість 25 державних будівельних контрактів становить 1,89 млрд грн; за версією слідства, реальний контроль над підприємствами може належати Соколову.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишня перша леді України Людмила Янукович носила годинник Breguet Reine de Naples вартістю близько €30 000. Фатальний аксесуар напророчив їй сумну долю.