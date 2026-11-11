Набридло шукати потрібну кришку серед посуду? Ця хитрість наведе лад у кухонній шухляді
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Для зберігання можна використати плаский висувний лоток або розділювачі вздовж стінки
Кришки від каструль часто займають багато місця в кухонних шафах і заважають діставати інший посуд. Вирішити цю проблему допоможе окрема зона для їхнього зберігання в кухонній шухляді.
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Як організувати таке зберігання та в чому його переваги, розповідає "Телеграф". Є два варіанти розміщення: горизонтально в окремому неглибокому лотку або в спеціальних розділювачах усередині місткої шухляди.
Горизонтальний лоток дає змогу розкласти кришки в один шар, щоб кожну було видно зверху. На наведеному прикладі він розташований над глибоким відділенням із каструлями: посуд залишається поруч, але не змішується. Для такого рішення потрібно врахувати висоту ручок, щоб вони не заважали закривати шухляду.
Розділювачі дозволяють поставити кришки вздовж задньої стінки, залишивши основну частину шухляди для каструль і сковорідок. Перегородки утримують їх окремо, тож для пошуку потрібної не доводиться перебирати весь вміст. Обираючи між цими варіантами, слід орієнтуватися на глибину шухляди, кількість кришок і їхній діаметр: кожна має легко вийматися зі свого місця.
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