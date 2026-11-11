Набридло шукати потрібну кришку серед посуду? Ця хитрість наведе лад у кухонній шухляді

Для зберігання можна використати плаский висувний лоток або розділювачі вздовж стінки

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Кришки від каструль часто займають багато місця в кухонних шафах і заважають діставати інший посуд. Вирішити цю проблему допоможе окрема зона для їхнього зберігання в кухонній шухляді.

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Як організувати таке зберігання та в чому його переваги, розповідає "Телеграф". Є два варіанти розміщення: горизонтально в окремому неглибокому лотку або в спеціальних розділювачах усередині місткої шухляди.

Горизонтальний лоток дає змогу розкласти кришки в один шар, щоб кожну було видно зверху. На наведеному прикладі він розташований над глибоким відділенням із каструлями: посуд залишається поруч, але не змішується. Для такого рішення потрібно врахувати висоту ручок, щоб вони не заважали закривати шухляду.

Кришки можна відокремити від каструль, залишивши їх у тій самій зоні кухні

Розділювачі дозволяють поставити кришки вздовж задньої стінки, залишивши основну частину шухляди для каструль і сковорідок. Перегородки утримують їх окремо, тож для пошуку потрібної не доводиться перебирати весь вміст. Обираючи між цими варіантами, слід орієнтуватися на глибину шухляди, кількість кришок і їхній діаметр: кожна має легко вийматися зі свого місця.

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