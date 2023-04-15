Іменини Платона у 2025 році: усі дні, коли Платон святкує День ангела

У свій час це ім’я взагалі зникло, але тепер знову в ходу

Чоловіче ім’я Платон на сьогоднішній день далеко не найпопулярніше, проте давнє і дуже красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Платона протягом року.

Значення імені Платон

Це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "широкоплечий". На територію сучасної України воно прийшло разом із християнством із Візантії, довгий час було рідкісним, а в другій половині XX століття зовсім зникло. Однак останні роки воно знову використовується, хоч і рідко.

Трапляються такі розмовні форми імені Платон як Платоша, Платоня, Плата, Тоха, Платонка.

Вважається, що носії імені Платон зазвичай вдумливі, розумні, доброзичливі, віддані, щедрі та великодушні, хоч і не завжди уважні. Також вони часто бувають надто занурені у власні думки, через що здаються відстороненими від світу.

Коли День ангела Платона?

Носії імені Платон відзначають свої іменини два рази на рік за церковним православним календарем:

5 квітня — Платон Студійський;

18 листопада — Платон Анкірійський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо не рекомендується дарувати чоловікам за народними прикметами.